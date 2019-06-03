Ирма Витовская проплакала весь сеанс

Гран-при 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" получил фильм "Дикий" французского режиссера Камия Видаль-Наке, 46 лет. Денежный эквивалент награды составляет $10 тыс. - 268,7 тыс. грн.

Главный герой ленты 22-летний Лео живет на улице, торгует собой.

- "Дикий" - самое яркое впечатление фестиваля, - говорит 31-летний Антон Филатов, кинокритик, член жюри нынешней "Молодости". - Об этой картине мы говорили с Ирмой Витовской, председателем жюри. Она проплакала весь сеанс. Рассказала, как сама когда-то работала с беспризорными детьми. Они выросли без любви, потому остро воспринимают мгновения радости. Главный герой такой же. Он воспитывался в жестоких обстоятельствах и бросает все ради любви.

Победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" и приз $2 тыс. - 53,7 тыс. грн, получила картина "Колибри" режиссера Ким Бо-Ра из Южной Кореи.

Главная героиня фильма 14-летняя девушка, лишенная внимания собственной семьи. Бродит по улицам с лучшей подругой, влюбляется в ребят. Попадает в больницу с неизвестным диагнозом.

Короткометражку "В радости и только в радости" режиссера 31-летней Марины Рощиной назвали лучшим фильмом Национального конкурса. Получила приз 50 тыс. грн.

Главная героиня ленты - молодая мать-одиночка. Она влюбляется, но не решается рассказать избраннику, что у нее есть сын. Отношения стремительно развиваются, и признаться становится все труднее.

- "В радости и только в радости" не такая сильная картина, - продолжает Филатов. - Фильм суровый, снятый в серо-черных тонах. Это продолжение восточноевропейских традиций - показывать истории о грустных выгоревших жизнях. Думаю, приз этой картине достался из-за несомненно правильного посыла. Но ее художественные приемы - постановка кадра, актерская игра - не впечатляют. Четко прослеживается тенденция, что все больше фильмов снимают именно режиссерши. Хорошо, что кино может продемонстрировать женский взгляд на мир. Также киноискусство стало свободно в выборе тем. Смело можно обсуждать самое интимное.

На фестивале была еще одна сквозная тема. Практически половина картин конкурсной программы рассказывали о родителях, которые не готовы заботиться о детях. Не могут дать то, что им нужно. Страшно представить, как такое поломанное детство может сказаться на будущем человека. Особенно учитывая, что таких детей немало. Одним из моих фаворитов фестиваля была немецкая картина "Разрушительница систем" режиссера Норы Финшайт. Получила приз христианского жюри. Маленькая девочка страдает от истерик без повода. Почти 40 школ отказались принимать ее к себе. Со временем один учитель все-таки берет ответственность заниматься со сложным ребенком. Он проявляет колоссальное терпение и изобретательность.

Приз зрительских симпатий "Молодости" получила польская короткометражка "Безусловная любовь" о попытке объясниться бабушки и внука.