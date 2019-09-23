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вторник, 24 сентября 2019 00:45

Государство не хочет выделять деньги на кино

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151 киноматографист подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры Владимиру Бородянскому.

Кинопроизводители обеспокоены предложением председателя парламентского комитета по гуманитарным вопросам Александра Ткаченко об отмене результатов 11-го конкурса кинопроектов. Государство должно выделить 1,7 млрд грн на 101 фильм.

"Такое решение приведет к репутационным и финансовым потерям в индустрии.

Украинские кинопроизводители могут подаваться до европейских фондов только после официального подтверждения поддержки от Государственного агентства Украины по вопросам кино или иного государственного фонда Украины.

Последние пять лет были самыми продуктивными для украинской киноотрасли. В прокат вышли 110 украинских полнометражных фильмов. В международных кинофестивалях класса "А" участвовали 28 лент", - указано в письме.

Среди его подписантов-режиссеры Сергей Лозница, Ахтем Сеитаблаев, Роман Бондарчук, актриса Ирма Витовская и другие.

Режиссеры Валентин Васянович, Мирослав Слабошпицкий, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Владимир Тихий, Дмитрий Томашпольский, продюсер Игорь Савиченко, актриса Риммы Зюбина, кинокритики Александр Гусев и Дмитрий Десятерик не захотели комментировать ситуацию.

Трубку поднял руководитель кинокомпании "Артхаус Трафик" Денис Иванов, 41 год.

— Все, что мы хотели сказать, есть в открытом письме. Публичные комментирования могут помешать нашей работе по этому вопросу, — сказал Иванов.

Кроме просьбы не отменять результаты 11-го отбора кинопроектов, подписанты просят провести конкурс на должность главы Госкино.

В августе предыдущий глава организации Филипп Ильенко подал в отставку. Руководил Госкино пять лет. При его каденции завершено 173 фильма, из них 67 — игровые полнометражные.

Автор: Екатерина АБРАШИНА
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