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пятница, 08 ноября 2019 00:20

Гонкуровскую премию получил роман о потерянном счастье

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Разнорабочий Пол Хансен провел два года в канадской тюрьме. Убил начальника. За решеткой вспоминает детство, отца-пастора и мать, которая увлекалась киноискусством. Пол Хансен - главный герой романа "Не все живут в этом мире одинаково". За эту книгу 69-летний Жан-Поль Дюбуа получил нынешнюю Гонкуровскую премию.

- Украинскому читателю Дюбуа почти не известен, - говорит философ Константин Сигов, 57 лет. - У нас этого француза не переводят. Надеюсь, что начнут. Потому что это - одна из главных задач Гонкуровской премии. Денежное вознаграждение там мизерное. Лауреат получает 10 евро (274 грн. - ГПУ). Например, за Нобеля дают 23 миллиона гривен. Несмотря на это, Гонкуровскую считают одной из самых престижных литературных премий. Потому что выдвигает автора в авангард французской литературы, увеличивает количество переводов и продаж его работ в несколько раз.

Дюбуа - автор 22 книг. В прошлом работал спортивным журналистом.

- Это очень плодовитый автор, - говорит в эфире радио "Культура" литературовед и переводчица Ирина Собченко. - Дюбуа любят за черный юмор, иронию, умение писать легко о трагическом. Он сторонник либертарианских (политическая идея индивидуальной свободы, полного невмешательства государства. - ГПУ) и атеистических взглядов. В текстах часто демифологизирует реальность. Литературным наставником считает американского писателя Джона Апдайка, который писал о повседневной жизни американского среднего класса. Почти в каждом произведении Дюбуа есть герои-неудачники, которые проживают не свою жизнь, а ее иллюзию. Они трогают читателя тем, что находятся в поиске чего-то большего. Часто эти герои в состоянии депрессии.

Жюри Гонкуровской премии назвали книгу "Не все живут в этом мире одинаково" Жан-Поля Дюбуа острым и ностальгическим романом о потерянном счастье.

Автор: Екатерина АБРАШИНА
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