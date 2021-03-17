Если не вернут первый вариант песни, пролетим на Евровидении

Группа "Го-А" переделала песню "Шум", с которой будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение.

- Сделали стандартный радиохит, который не отвлекал бы от руля в машине, - говорит музыкальный критик Юрко Зеленый, 48 лет. - Убрали припев, исчезли напор и эмоции. Если не вернут первую версию, то точно пролетят. Надеюсь, прислушаются к критике.

Предыдущая версия песни была длиннее, чем необходимо по правилам конкурса. Солистка "Го-А" Екатерина Павленко говорит, что не знала, как можно сократить. Не верю в это. Выбросить 50 секунд - не проблема. Еще сохранить при этом успешные перепады и в целом драматургию песни.

Также якобы есть спор об авторских правах. Но на Евровидении никто никогда не запрещал фольклорную песню.

Поклонники наделали переводы "Шума" на немецкий и английский. Еще с толкованием. Шум - это лесной дух. О нем писали еще Борис Гринченко и Михаил Грушевский. Подобрали аналоги из европейской мифологии.

Не представляю, кто им мог такое посоветовать. Хотя примерно понимаю, откуда ноги растут. Всегда был вопрос к членам жюри отбора на Евровидение. Андрей Данилко годами распространял шароварную культуру, навязанную советской властью. Евгений Филатов так и не научился хоть два слова сказать на украинском.

Ранее на нацотборе не было фолка, а на последнем его - 60 процентов. Это лишь ширма, конкурс не стал более проукраинским.

Значение Евровидения в Украине преувеличено. Например, в Польше нет национального отборочного конкурса. Это не ключевое действо. Разве что на внутреннем рынке может что-то дать исполнителю, и то не всегда.

Евровидение-2021 состоится в Роттердаме, Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале 18 мая. Финал пройдет 22 мая.