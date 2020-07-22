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четверг, 23 июля 2020 06:10

До конца ноября будем отдавать долги зрителю

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— У нас более 7-8 миллионов гривен ущерба, — говорит художественный руководитель Театра на левом берегу Днепра 33-летний Станислав Жирков.

— Сейчас ремонтируем сцены и гримерные. Все репетиции начнутся с августа, — продолжает Жирков.

Даже если откроемся в сентябре, карантинные ограничения не дают театру нормально работать. Большой зал на 400 зрителей сможет принять только 120. Чтобы спектакль окупился, билет должен стоить 1500-2000 гривен. Действительны только проекты, финансируемые в основном Украинским культурным фондом. Это пьеса Сергея Жадана "Хлебное перемирие", премьера режиссера Тамары Труновой "Дом", спектакль белорусского режиссера Дмитрия Богуславского "Человек из".

— У нас билеты раскуплены на полгода вперед, задолго до карантина. Восемь аншлагов, — рассказывает заместитель директора Киевской оперетты Ксения Новикова, 33 года. — Театр должен работать еще три месяца, показать эти спектакли и пойти на плановую реконструкцию основной сцены. Всего почти 30 спектаклей перенеслось. Откроемся осенью. До конца ноября будем работать над тем, чтобы отдать долги зрителю.

— Наш театр за время своего существования пережил и войну, и Голодомор, и эвакуацию в Казахстан, но всегда продолжал деятельность, — говорит 69-летний Михаил Захаревич, генеральный директор столичного Театра им. Ивана Франка. — Показали премьеру "Украденное счастье". Работаем еще над двумя — "Крум", "Сирано де Бержерак", которые не успели поставить.

Планировали провести международный фестиваль национальных театров. Это был бы театральный праздник для киевлян с участием 10 коллективов из разных частей Украины. Во время карантина каждые три дня транслировали в интернете спектакли, которые уже не идут, но получили в свое время резонанс. Это архивы от 1940-х до настоящего. Чтобы зрители не забывали о нашем театре, показывали за небольшую оплату и спектакли действующего репертуара. Также проводили прямые эфиры с актерами, выкладывали фотосессии из-за кулис.

Автор: Юлия ШКРОМИДА
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23
июля

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