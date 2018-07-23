Чувствует себя счастливым только в страдании

108 фильмов из 95 стран показали на IX Одесском международном кинофестивале. Длился 13–21 июля. Победителей назвали на церемонии закрытия в Оперном театре.

Гран-при конкурса и 10 тыс. евро — 306 тыс. грн — получил фильм "Хрусталь" белорусской режиссера Дарьи Жук, 38 лет. Победителя выбирали зрители.

20-летняя минчанка Эвелина мечтает стать ди-джеем и переехать в Соединенные Штаты Америки, по сюжету. Для получения американской визы подает фальшивую справку с работы, указывает ложный рабочий номер. Консульство решает проверить данные. Чтобы обман не разоблачили, Эвелина едет в провинциальный городок работать на заводе по изготовлению хрусталя.

Картину "Хрусталь" белорусы выдвигают на премию "Оскар". Делают это впервые за 22 года.

— Хотя действие фильма происходит в 1990-х, определенным образом он касается и современной Беларуси, — говорит кинокритик 38-летний Александр Гусев. — Более всего героиня хочет вырваться из несвободы, которая комфортна для ее окружения. Она наряжается в яркую одежду, слушает необычную музыку. Ни разу не сталкивается с органами власти, но в ленте чувствуется дух диктатуры. Он — в людях, которые замкнуты в своем узком мире, готовы наброситься на того, кто чем-то от них отличается. Семья, где временно поселилась Эвелина, готовится к свадьбе сына. Это засилие устаревших традиций, шароварщины.

В фильме открытый финал. Не понятно, удается ли героине эмигрировать. Зритель лишь видит, что она куда-то едет. Каждый решает для себя, куда. Режиссер Дарья Жук больше 20 лет тому назад переехала в США. Изучала экономику в Гарварде. Это ее первая полнометражная картина. Решила снимать о том, что хорошо знает. Для белорусского кинематографа "Хрусталь" — лучшая независимая лента за многие годы.

Победителем международного конкурса стала сатирическая комедия "Жалость" греческого режиссера 48-летнего Бабиса Макридиса.

— Жена главного героя попадает в аварию, лежит в коме, — продолжает Гусев. — Он оказывается в центре внимания, потому что ему сочувствуют. Становится зависимым от этого ощущения. Чувствует себя счастливым только в страдании. Когда жена выздоравливает, становится другим человеком. Начинает сам искать неприятностей. Этим ставит под угрозу жизни своих близких.