Бюджет "Сумасшедшей свадьбы" составляет более 10 миллионов гривен

- Моей дочери 4 года. Уже думаю, какого жениха приведет. Не дай Бог, как в этом фильме. Я не расист. Но хочу, чтобы у меня зять был красивый украинец, - говорит актер 42-летний Назар Заднепровский перед премьерой комедии "Сумасшедшая свадьба". Сыграл в фильме директора районного краеведческого музея Василия Сердюка.

Его дочь учится в Париже. Сообщает, что хочет выйти замуж за французского кардиохирурга. Знакомиться приезжает с чернокожим Франсуа. Консервативный отец пытается сорвать свадьбу, по сюжету.

- Ставил себя в эту ситуацию и то, что я играл в кадре - это я, - добавляет Заднепровский.

Роль его дочери Екатерины исполнила Полина Василина, 20 лет.

Французский актер 27-летний Джимми Воха-Воха получив приглашение сыграть в украинской комедии, подумал, что его разыгрывают.

- "Сумасшедшая свадьба" высмеивает шароварный патриотизм вкупе с национализмом, - говорит кинокритик Андрей Алферов, 41 год. - Делает это даже больше, чем может позволить кино, призванное развлекать зрителя. Можно что угодно писать о нашей европейскости. А можно придумать такую ​​бытовую историю о свадьбе, в которой все становится понятно о сегодняшних украинцах. Фильм "Сумасшедшая свадьба" о том, как консервативная Украины гибнет в столкновении с модерновой.

Съемки проходили в райцентре Залещики Тернопольской области. В эпизодах "Сумасшедшей свадьбы" сыграли певцы Олег Винник, Монатик, Потап. Лозунг картины - "Лучшая комедия года".

Бюджет фильма составляет 10,8 млн грн.