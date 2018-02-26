Боеприпасы перевозят в детской коляске

Всеукраинский рейтинг "Книжка года" назвал наибольшее издательское событие 2017-го. Им стала "Антологія української поезії ХХ століття". Книжка киевского издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" получила гран-при конкурса.

— Сборник вместил стихотворения всех поэтов, которые так или иначе повлияли на литературу прошлого века, — говорит литературовед Ростислав Семкив, 42 года. — Антология — это всегда срез, попытка показать множество имен. В книжку вошли произведения классиков и современных авторов — от Николая Винграновского, Павла Тычины, Елены Телиги до Оксаны Забужко, Юрия Андруховича и Сергея Жадана. Сборник стал авторским проектом издателя Ивана Малковича. Пытался показать украинскую поэзию как можно шире. В антологии — 2016 страниц.

В номинации "Современная украинская проза" отметили роман "Інтернат" Сергея Жадана.

— Это лучший роман о войне на Донбассе, — добавляет Семкив. — Его действие разворачивается в Дебальцевом в начале 2015 года. Тогда из города выходила украинская армия. Автор хорошо передал абсурдность ситуации. Роман психологический, сосредоточен на переживаниях главного героя, учителя украинского языка.

Фотокнижку бизнесмена 49-летнего Дмитрия Муравского "Через війну. Погляд волонтера" назвали лучшей в категории "Публицистика".

Снимает войну на Донбассе с 2014-го. В книжку вошли 280 снимков с передовой. Одна из фотографий — "Перемирие в Широкином". На фоне взрыва двое бойцов несут товарища, который подвернул ногу.

— Тогда стреляли с обеих сторон, — говорит Дмитрий Муравский. — Мне кричали, чтобы убегал, но я не мог упустить такой момент. Когда фотографировал, прилетела мина. На фото попала брошенная среди дороги детская коляска. В ней перевозят боеприпасы, чтобы было быстрее.

В номинации "Жанровая литература" лучшими признали романы "Сузір'я лебедя" Юрия Косача и "Лютеція" Юрия Винничука.

— Юрий Косач был племянником Леси Украинки и внуком Елены Пчилки, — рассказывает президент рейтинга "Книжка года" Константин Родик, 63 года. — После Второй мировой из-за репрессий советской власти писатель эмигрировал в США. Его книжки лишены налета соцреализма. Он работал в популярной исторической беллетристике. Украинцам творчество Косача известно мало."Сузір'я лебедя" написал в 1983-м. В Украине роман напечатали лишь в прошлом году. Один издатель из США у меня интересовался, почему в рейтинге мы оцениваем классику. Ответил ему, что в нашей литературе прервана преемственность. В советское время часть произведений была под запрещением, часть — издавали за океаном.

Юрий Винничук известен как автор исторических романов. В "Лютеції" также описывает историю, хотя и не такую удаленную от нас, — продолжает Родик. — Это книжка о жизни в СССР при глухом застое 1980-х. В фигуре главного героя угадывается сам автор. Рассказывает, как писал в стол, на жизнь зарабатывал тем, что перепродавал джинсы. Воспоминания о том времени уже звучали в его книжках "Діви ночі" и "Груші в тесті". Но с тех пор Винничук значительно вырос как автор.

Всеукраинский рейтинг "Книжка года" существует с 1999 года.

40 тысяч гривен получил историк 41-летний Ярослав Тинченко за книжку "Лицарі зимових походів". Стал победителем специальной премии "Нон-фикшн", которая отмечает авторов документальной прозы.

— Тинченко пишет об истории на грани научной и популярной литературы, — рассказывает Константин Родик. — Его профессиональная заинтересованность — начало прошлого века и освободительные соревнования 1917–1921 годов. В своей книжке объясняет, как армия УНР из подполья продолжала бороться с большевиками после отступления из Киева и Левобережной Украины. Оживил сухой исторический рассказ личными историями тех, кто принимал участие в тех событиях. Сведения искал в архивах, личных делах репрессированных воинов. Удалось собрать список участников Зимних походов — почти пять тысяч имен.

Второе место в номинации занял Леонид Ушкалов с книжкой "Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди". Его награда составляет 25 тыс. грн.