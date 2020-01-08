Без своего кинематографа Украина не будет успешной

— Когда начал работать в Госкино, мы запрещали российские сериалы с элементами пропаганды. Пришлось их пересмотреть много. В частности и тех, которые не подпали под запрет, — рассказывает Филипп Ильенко, 42 года. В августе 2019-го ушел с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Возглавлял учреждение пять лет.

— Запретили показывать почти 800 картин страны-агрессора. Обычно мне приносили выборочные несколько серий. С большой вероятностью — если в случайных эпизодах ничего нет, все остальное примерно такое же. И тут мелькнуло страшное ощущение — хочется посмотреть, а что дальше будет. Эта продукция действует, как наркотик, на нее легко "подсесть". Понял — мне это начинает нравиться. Еще несколько месяцев посмотрю сериалы о ментах и чекистах, и окончательно испортится кинематографический вкус.

Переложил обязанность просмотра российских фильмов на заместителей. Меня звали в сложные моменты. Поэтому из соображений эстетической гигиены ограничиваю опыт просмотра того, что в понимании украинского и российского телевидения называется сериалами. Это не значит, что они плохие. Есть классные вещи. Но говорю о среднем уровне продукции.

К общей деградации общества приложилось прежде всего телевидение. Это объективный факт. Вспомните, с чего начиналось — с "1+1", который в середине 1990-х показывал классику кинематографа.

В этом году познакомился с британским режиссером Питером Гринуэем. Он в мае приезжал на фестиваль "Молодость". Его фильмы я увидел именно по украинскому телевидению в 1990-ые. Это ленты, которые нельзя было найти на доступных видеокассетах. Потом телевидение изменилось и изменило свою аудиторию.

"Сватов" не смотрел и не буду. Фильм запрещен не за содержание. А потому, что актера Федора Добронравова внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Этот перечень формирует Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины. Странным образом после того, как Владимир Зеленский пришел к власти, в него внесли по судебному решению аж одно изменение. Касалась оно именно Добронравова. И из всех запрещенных сериалов в эфире снова появились лишь "Сваты".

Комедия "Я, Ты, Он, Она" стала первой украиноязычной лентой студии "Квартал".

— До 2018-го выпускали российское кино, сделанное в Украине. Сериалов, фильмов для России годами здесь снимали много. Есть частные студии, до сих пор на этом специализирующиеся. Это выгодно. Не запрещено. В этом нет, наверное, ничего плохого. Но есть люди, которые этим бизнесом не занимались и не занимаются.

Со времен империи Романовых до сих пор украинскому художнику было экономически выгоднее принадлежать к русской культуре. Гоголь уехал в Италию, а Шевченко на Кос-Арал (казахский остров в Аральском море. — ГПУ) в результате этого выбора. Один выбрал путь малоросса — гениального, создал русскую литературу — "все вышли из "Шинели" Гоголя". А второй создал украинскую нацию и заплатил за это другую цену. Этот выбор актуален и сейчас как никогда. Я об этом когда-нибудь сниму кино.

Какие примеры поддержки государством национального кино вам нравятся в других странах?

- Наиболее успешная, по моему мнению, реализованная нашими соседями-поляками.

В Польше эта система базируется на нескольких принципах. Институция, поддерживающая кино, максимально независима от правительства. Деньги поступают не из бюджета, а от специального сбора. Процент отчислений заложен в цену кинотеатрального билета, дисков, рекламы на телевидении и услуги доступа к интернету.

Кто-то может упрекнуть, что у поляков другой опыт. У них лидеры кинопроката - свои фильмы.

— Нет, лидером проката в любой стране Европы является американское кино. Исключение — Турция и Великобритания. Первая из-за своей культурной специфики. На Туманном Альбионе из-за отсутствия языкового барьера значительную часть голливудских фильмов создают в копродукции. "Джеймс Бонд", "Гарри Поттер", "Властелин колец" — это американское кино или британское?

Большая европейская страна, масштаба Польши или России, в среднем в кассовых сборах своих фильмов имеет примерно четверть.

Одна лента не делает индустрию. Надо брать средние показатели. Сколько всего собрало национальное кино, а сколько — зарубежное. Отдельная местная картина может выстрелить, собрать на своем рынке больше, чем многие американские — но все равно остаются лидерами, например, "Аватар", "Мстители". Это общая тенденция.

В Украине за пять лет прошли путь от процента до почти девяти.

Какого фильма не хватает Украине?

— Я не переживаю, что фильм "Ирландец" снял Мартин Скорсезе, а не Олесь Янчук.

Хотелось ли бы мне, чтобы кто-то из великих кинематографистов современности снял что-то об Украине? Условный Питер Джексон взялся бы за историю Холодного Яра. Хотелось бы, пожалуй. Но с другой стороны, такая дискуссия идет давно. В ней еще участвовал мой отец режиссер Юрий Ильенко 15 лет тому назад. Тогда Виктор Ющенко хотел, чтобы Тараса Бульбу сыграл француз Жерар Депардье. А Василий Шкляр мечтал ли, чтобы "Черного Ворона" снял австралиец Мел Гибсон и так далее. А мы тогда что будем снимать и когда научимся делать кино? Если будем звать варягов, то так и останемся на уровне сервиса. Будем о своем Чернобыле смотреть по американскому телевидению. Опыт работы по созданию российских фильмов и сериалов, который здесь десятилетиями накапливался, сформировал качественное среднее звено и техническую базу кинопроизводства. Но мы не имели отношения к главной функции в кинопроекте — творческому руководству. В основном это приходило из Москвы. И когда нам надо было создавать собственный контент, оказалось, что опыта не хватает. Сценариев и режиссеров - не гримеров или гаферов (человек, отвечающий за свет, электроснабжение на съемочной площадке-ГПУ).

Кажется, что украинцы больше знают о гражданской войне в США, о чем украинском освободительном движении 1920-х, через множество голливудских лент.

— Украинцы на самом деле знают свою историю, просто часто живут среди чужих мифов. С "великой отечественной" мы уже почти справились. Относительно Второй мировой все-таки велась серьезная работа. Вы употребили термин "освободительное движение". А значительная часть украинцев до сих пор эти события называет "гражданская война". С этим надо будет бороться дольше.

Относительно "гражданской войны" такую работу не вели. Потому что она не так активно используется российским режимом в пропагандистских целях. Они и сами не знают, кто у них там хороший. А "великую отечественную" Кремль до сих пор использует как активную часть пропаганды.

Кино — это самый эффективный инструмент создания мифов и разрушения чужих. Я это всегда говорил в дискуссиях с историками о том, насколько фильм должен четко соответствовать фактам. Кино — не учебник истории. Это художественное произведение. Которое является вымыслом, даже если основывается на реальных событиях. И не может произойти без художественного вымысла. Фильм несет другую функцию. С точки зрения истории, драма "Храброе сердце" — ахинея. Но картина в возвращении шотландского самосознания сыграла значительную роль. У них парламент после этого появился, шотландцы едва не вышли из Объединенного Королевства. А сейчас после брексита Шотландия, может, получит независимость и вернется в Европейский Союз.

Нация невозможна без общей мифологии, четкой системы координат и понимания того, где мы в этом мире и зачем. Что бы мы ни вкладывали в это понятие - то ли либеральную трактовку политического объединения граждан, то ли, что ближе мне, определение как кровно-духовного сообщества "и мертвых, и живых, и нерожденных".

Если о прошлом до сих пор идут споры, то современный миф — киборги — объединяет нацию?

— Да, потому что формирование новых мифов не требует одновременного разрушения старых. Такими фильмами, как "Киборги", формируем новую культурную идентичность украинской нации. Которая так и не возникла в течение домайданного периода. Это далеко не завершенный процесс. За последние пять лет с огромным сопротивлением вошел в активную фазу.

Поэтому украинское кино — не только вопрос интереса кинотворцов или ценителей искусства. Это вопрос выживания нации. Если у нас не будет своего кинематографа — я очень сомневаюсь, что будет успешное, эффективное, независимое государство.