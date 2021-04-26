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вторник, 27 апреля 2021 11:35

Звездные куличи: Татьяна Литвинова раскрыла секрет нежной выпечки с цедрой

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Автор: stb.ua
  Рецепты куличей: Татьяна Литвинова с МастерШеф назвала секреты приготовления
Рецепты куличей: Татьяна Литвинова с МастерШеф назвала секреты приготовления

Судья кулинарного реалити-шоу "Мастер шеф", кондитер Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожного кулича без дрожжей.

Об этом написала в Instagram.

"Душистые куличи с изюмом и лимонной цедрой понравятся всем. На их приготовление не нужно тратить много времени", - заключает Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

600 г творога

6 яиц

360 г сахара

160 г сливочного масла 82%

20 г ванильного сахара

30 г разрыхлителя

цедра 1 лимона

440 г муки

150 г изюма

150 г клюквы

1 ч. л. кардамона

1 ч. л. соли

Приготовление:

Смешать творог с растопленным сливочным маслом. Все измельчить блендером в пюре или через сито. Изюм, клюкву помыть. Залить ромом и оставить на 2 ч или на ночь.

Отдельно в миске яйца смешать с сахаром. Добавить ванильный сахар, взбить миксером. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать.

Натереть цедру лимона на крупной терке.

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Выложить в яичную смесь взбитый творог, цедру. Перемешать с мукой, кардамоном, изюмом, клюквой. Перемешать тесто до однородной консистенции.

Разогреть духовку до температуры 160°C. Выложить тесто в формы ложкой, запекать 40 мин до готовности.

Куличи задекорировать глазурью.

Кулинар Татьяна Литвинова также научила готовить французскую Шарлотку.

"Когда попробовала пирог, то поняла, что это высокая французская кухня. Когда же увидела рецепт - все просто. Отличие от обычной Шарлотки в том, что эта готовится на сливочном бисквите", - объясняет повар.

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