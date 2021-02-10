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пятница, 12 февраля 2021 02:28

Зимние салаты: топ-3 простые рецепты

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В холодное время года организм как никогда нуждается в витаминах и полезных веществ. Поэтому разнообразные салаты должны стать обязательным частью ежедневного рациона. Готовить их можно из доступных продуктов, например, свеклы, моркови или фасоли.

Салат с морковкой и цитрусовыми

Автор: gastronom.ru
  Время приготовления 10 минут.
Время приготовления 10 минут.

Ингредиенты:

морковь - 2 штуки;

апельсин - 2 штуки;

оливковое масло - 4 столовые ложки;

соль и специи - по вкусу.

Приготовление:

Очищенную морковь настрогать с помощью специального ножа для цедры. Очищенный апельсин нарезать ломтиками и смешать с морковью. Всыпать специи, и влить масло. Выложить на блюдо. По желанию украсить кунжутом.

Салат со свеклой и грецкими орехами

Автор: 1000.menu
  По желанию добавляют чернослив.
По желанию добавляют чернослив.

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Ингредиенты:

свекла - 4 штуки;

чеснок - 3 зубчика;

грецкие орехи - 4 штуки;

темный изюм - 2 горсти;

оливковое масло - по вкусу;

столовый уксус - 1 столовая ложка;

соль и специи - по вкусу.

Приготовление:

Отварную свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкую терку. Выдавить чеснок. Добавить орехи, изюм, масло и специи. Настоять в течение 10 минут и подавать к столу.

Морковь по-корейски

Автор: depositphotos
  Оранжевый овощ натирают на терке для моркови по-корейски.
Оранжевый овощ натирают на терке для моркови по-корейски.

Ингредиенты:

морковь - 1 кг;

чеснок - 5 зубцов;

масло - 150 мл;

уксус - 2 ст. л.;

сахар - 3 ст. л.;

молотый кориандр - 1 ст. л.;

перец, соль - по вкусу.

Приготовление:

Морковь натереть на специальную терку. Добавить выжатый чеснок, специи, масло и уксусом. Смешать и настоять в холодном месте в течение 12 часов.

Сочетание моркови, изюма и чеснока приятно поражает вкусом. Таким салатом можно разбавить гарниры и просто перекусить. Тем более, что на его приготовление нужно несколько минут

segodnya.ua
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