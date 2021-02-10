Зимние салаты: топ-3 простые рецепты

В холодное время года организм как никогда нуждается в витаминах и полезных веществ. Поэтому разнообразные салаты должны стать обязательным частью ежедневного рациона. Готовить их можно из доступных продуктов, например, свеклы, моркови или фасоли.
Салат с морковкой и цитрусовыми
Ингредиенты:
морковь - 2 штуки;
апельсин - 2 штуки;
оливковое масло - 4 столовые ложки;
соль и специи - по вкусу.
Приготовление:
Очищенную морковь настрогать с помощью специального ножа для цедры. Очищенный апельсин нарезать ломтиками и смешать с морковью. Всыпать специи, и влить масло. Выложить на блюдо. По желанию украсить кунжутом.
Салат со свеклой и грецкими орехами
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Ингредиенты:
свекла - 4 штуки;
чеснок - 3 зубчика;
грецкие орехи - 4 штуки;
темный изюм - 2 горсти;
оливковое масло - по вкусу;
столовый уксус - 1 столовая ложка;
соль и специи - по вкусу.
Приготовление:
Отварную свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкую терку. Выдавить чеснок. Добавить орехи, изюм, масло и специи. Настоять в течение 10 минут и подавать к столу.
Морковь по-корейски
Ингредиенты:
морковь - 1 кг;
чеснок - 5 зубцов;
масло - 150 мл;
уксус - 2 ст. л.;
сахар - 3 ст. л.;
молотый кориандр - 1 ст. л.;
перец, соль - по вкусу.
Приготовление:
Морковь натереть на специальную терку. Добавить выжатый чеснок, специи, масло и уксусом. Смешать и настоять в холодном месте в течение 12 часов.
Сочетание моркови, изюма и чеснока приятно поражает вкусом. Таким салатом можно разбавить гарниры и просто перекусить. Тем более, что на его приготовление нужно несколько минут
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