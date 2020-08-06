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Застолье со всего мира: раскрыли странные тонкости традиций за столом

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Застолье со всего мира: раскрыли странные тонкости традиций за столом
Есть только правой рукой: назвали диковинные обычай из разных стран. Фото: zhitomir.life

В каждой стране есть свои обычаи за столом. Иностранцам они могут показаться странными. Чтобы не вести себя как будто не с этой планеты, стоит хотя бы о них узнать.

Ямайка

Детям не разрешают употреблять блюда с куриным мясом. По верованиям, от этого они не научатся говорить.

Италия

Считается невежливым впервые принимать приглашение пообедать. Сначала вы должны отклонить его, и только после второго раза предложение принимается. Если вы решите поужинать в ресторане и вам покажется, что в заказанную вами блюдо положили недостаточно сыра, то вам лучше не заявлять об этом публично. Это будет расцениваться как признак вашего недовольства кулинарными способностями повара.

Франция

Нужно тщательно пережевывать пищу. Быстрый темп приема трапезы считается грубым и некультурным тоном. Также заказывайте столько, сколько вы сможете съесть. Если вы не доедите пищу, это признак того, что вам просто не нравится еда.

Если вы идете в кафе или ресторан с компанией, помните, что во Франции не принято делить счет. Вы должны заплатить за всех, или не заплатить вовсе. Другого варианта не существует.

Корея

Согласно традициям Кореи, трапезу должен начинать старший из присутствующих за столом, а потом уже все остальные.

Китай

В Китае нельзя разрезать лапшу. Это считается плохим признаком, поскольку китайцы верят, что чем длиннее лапша, тем дольше вы будете жить. А перерезания лапши символизирует уменьшение продолжительности жизни. Также нельзя направлять палочки в сторону ваших сотрапезников.

Япония

Палочками нельзя передавать еду, потому что ими передают пищу во время похорон. После окончания трапезы не оставляйте их в пище в вертикальном положении. Сделав это в кафе или другом заведении общественного питания, вы обидеть хозяина.

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Нигерия

Населения верит, что если детей кормить яйцами, то они вырастут ворами.

Мусульманские страны

Нужно принимать пищу исключительно правой рукой. Левая же рука предназначена для подмывания, то есть ее задействования во время трапезы считается неприемлемым.

Казахстан

Лучше ехать со своей большой чашкой, потому что там чай наливают только до половины чашки. Если же хозяин нальет полную чашку, это намек на то, что вам пора уходить.

Египет

Просьба добавить соли оскорбляет повара.

Эстония

Если упал на землю хлеб, нужно его поцеловать, перед тем как выбросить.

Чтобы раскрыть вкус вина, нужно подавать его с правильными закусками. Существует несколько основных правил них.

Необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ней.

Существует также общее правило подбора вин до еды.

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