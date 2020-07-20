Закуска из кабачков: рулеты начиняют хрустящей начинкой

Кабачки получатся вкустними не только с чесноком или куриным филе. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.
Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитная.
Ингредиенты:
Кабачок - 70 г
Грецкий орех - 45 г
Зерновая горчица - 1 ч. л.
Чеснок - 1 зубец
Зелень (петрушка, укроп) - пучок
Сок лимона - 50 мл
Мед - 50 мл
Горчица - 50 мл
Масло - 100 мл
Приготовление:
Кабачки нарезать тонкими пластинами вдоль. Должно получиться 8 штук. Их поджарить с обеих сторон.
Для заправки взбить лимонный сок, мед, масло и горчицу. Сдобрить солью.
Грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить чеснок, зелень, зерновой горчицу и заправку.
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Помазать этим пластины кабачка и завернуть рулетом. Скрепить шпажкой, но они и так хорошо держат форму.
На тарелку положить лист салата, выставить рулеты из кабачков. Украсить ягодами и семенами тыквы.
По классическому рецепту французы готовят рататуй из баклажанов, цуккини, кабачков, помидоров и перца. Однако некоторые хозяйки в Испании добавляют к нему кусочки мяса или сала. Блюдо прекрасно сочетается с рыбой.
Рецепт далее в статье.
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