Закуска из кабачков: рулеты начиняют хрустящей начинкой

Рулеты из кабачков начиняют орехами и зеленью. Фото: smak.cx.ua

Кабачки получатся вкустними не только с чесноком или куриным филе. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.

Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитная.

Ингредиенты:

Кабачок - 70 г

Грецкий орех - 45 г

Зерновая горчица - 1 ч. л.

Чеснок - 1 зубец

Зелень (петрушка, укроп) - пучок

Сок лимона - 50 мл

Мед - 50 мл

Горчица - 50 мл

Масло - 100 мл

Приготовление:

Кабачки нарезать тонкими пластинами вдоль. Должно получиться 8 штук. Их поджарить с обеих сторон.

Для заправки взбить лимонный сок, мед, масло и горчицу. Сдобрить солью.

Грецкие орехи измельчить в блендере. Добавить чеснок, зелень, зерновой горчицу и заправку.

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Помазать этим пластины кабачка и завернуть рулетом. Скрепить шпажкой, но они и так хорошо держат форму.

На тарелку положить лист салата, выставить рулеты из кабачков. Украсить ягодами и семенами тыквы.

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