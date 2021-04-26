Забыть о стандартах: рецепты необычных глазурей для пасхи

Пасха не обходится без глазури. Ее приготовление - отдельный вид предпасхальных соревнований кондитеров и хозяек. Глазури бывают разными. Сверху их посыпают шоколадной или кокосовой крошкой, орехами, цукатами.
Карамельная
Ингредиенты:
100 мл сгущенного молока
30 г сахарной пудры
30 г сухого молока
Приготовление:
В миску налить сгущенное молоко. Добавить сухое молоко и взбить миксером. Добавить сахарную пудру и взбивать смесь до загустения. Если нет миксера, массу можно взбить кухонным венчиком.
Сливочная
ингредиенты:
300 г сахара
250 мл сливок 20%
50 г сливочного масла
1 ч. л. ванильного сахара
Приготовление:
Сахар смешать со сливками и варить на слабом огне 30 минут, помешивая до загустевания. Затем положить сливочное масло и ванильный сахар.
Белая
Ингредиенты:
250 г сахарной пудры
2 яичных белка
щепотка муки
1 ст. л лимонного сока
Приготовление:
Сахарную пудру взбить с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь должна стать достаточно густой и не растекаться.
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Фруктовая
Ингредиенты:
200 г сахарной пудры
2 яичных белка
1 ст. л. сока лимона
3 ст. л. любого фруктового сиропа
Приготовление:
Сахарную пудру растереть с яичными белками, затем добавить сок лимона и фруктовый сироп.
Шоколадная
Ингредиенты:
25 г сливочного масла
15 г какао
1 ст. сахарной пудры
2 ст. л. молока
щепотка корицы
Приготовление:
Растопить в кастрюле сливочное масло, добавить какао и готовить, помешивая, 1 мин. Снять кастрюлю с огня и добавлять понемногу сахарную пудру и молоко. Всыпать щепотку корицы и вернуть кастрюлю на огонь на 1 мин.
Ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур поделилась своим фирменным рецептом кулича по-закарпатски. Для нее нужны простые продукты. Украшения можно выбрать на свой вкус.
Пасха, приготовленная дома, будет точно вкуснее магазинной.
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