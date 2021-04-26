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пятница, 30 апреля 2021 12:24

Забыть о стандартах: рецепты необычных глазурей для пасхи

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Пасха не обходится без глазури. Ее приготовление - отдельный вид предпасхальных соревнований кондитеров и хозяек. Глазури бывают разными. Сверху их посыпают шоколадной или кокосовой крошкой, орехами, цукатами.

Автор: 1news.com.ua
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Карамельная

Ингредиенты:

100 мл сгущенного молока

30 г сахарной пудры

30 г сухого молока

Приготовление:

В миску налить сгущенное молоко. Добавить сухое молоко и взбить миксером. Добавить сахарную пудру и взбивать смесь до загустения. Если нет миксера, массу можно взбить кухонным венчиком.

Сливочная

ингредиенты:

300 г сахара

250 мл сливок 20%

50 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

Приготовление:

Сахар смешать со сливками и варить на слабом огне 30 минут, помешивая до загустевания. Затем положить сливочное масло и ванильный сахар.

Белая

Ингредиенты:

250 г сахарной пудры

2 яичных белка

щепотка муки

1 ст. л лимонного сока

Приготовление:

Сахарную пудру взбить с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь должна стать достаточно густой и не растекаться.

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Фруктовая

Ингредиенты:

200 г сахарной пудры

2 яичных белка

1 ст. л. сока лимона

3 ст. л. любого фруктового сиропа

Приготовление:

Сахарную пудру растереть с яичными белками, затем добавить сок лимона и фруктовый сироп.

Шоколадная

Ингредиенты:

25 г сливочного масла

15 г какао

1 ст. сахарной пудры

2 ст. л. молока

щепотка корицы

Приготовление:

Растопить в кастрюле сливочное масло, добавить какао и готовить, помешивая, 1 мин. Снять кастрюлю с огня и добавлять понемногу сахарную пудру и молоко. Всыпать щепотку корицы и вернуть кастрюлю на огонь на 1 мин.

Ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур поделилась своим фирменным рецептом кулича по-закарпатски. Для нее нужны простые продукты. Украшения можно выбрать на свой вкус.

Пасха, приготовленная дома, будет точно вкуснее магазинной.

tsn.ua
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30
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