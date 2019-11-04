Время не имеет власти: показали фастфуд, приготовленный 10 лет назад

Фастфуд не испортился в течение 10 лет, Фото: maximum

В одном из хостелов Исландии туристам показывают необычный раритетный экспонат - гамбургер и картофель фри, приготовленные в 2009 году.

Именно тогда в стране перестали продавать блюда сети ресторанов McDonald's. С тех пор там нет иностранного фастфуда, пишет bbc.

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Кроме того, с места хранения фастфуда ведут онлайн-трансляцию, которую ежедневно смотрит почти полмиллиона человек. Так демонстрируют насколько такая еда вредная, ведь время и бактерии кардинально не изменили их внешнего вида.

Подросток из британского города Бристоль ослеп и почти полностью потерял слух из-за пристрастия к нездоровой пище. Еще с начальных классов школы парень совсем отказался от употребления фруктов и овощей. Все потому, что ему не нравилась их текстура. Питался исключительно чипсами, картофелем фри, мясными полуфабрикатами и белым хлебом.