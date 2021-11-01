Во Франции изобрели сало для вегетарианцев

Производители мясных продуктов неоднократно пытались создать полноценную растительную альтернативу салу и бекону. Недавно это удалось разработчикам одного из стартапов во Франции.

Дело в том, что до этого не получалось изобрести такой заменитель, чтобы он не плавился, превращаясь в масло. А французы сделали сало не просто вегетарианским. У него жировые и мясные составляющие скреплены так, что не распадаются во время обжаривания.

В основе французского веганского сала – соевый белок. Он придает волокнистую структуру, а по вкусу припоминает продукт животного происхождения.

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Создатели утверждают, что их продукт – на рынке такой единственный.

Первый в России музей сала, в котором собрали более 200 видов этого продукта, открылся в Орске в Оренбургской области РФ. Экспонаты можно отведать и приобрести.