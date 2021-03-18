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четверг, 18 марта 2021 12:02

Вкусный пост. Три блюда, которые надолго лишают чувства голода

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С 15 марта по 1 мая верующие соблюдают Великий пост. В это время их образ жизни кардинально меняются, как и рацион. Большинство привычных продуктов питания по религиозным соображениям запрещены, из-за чего первое время трудно наесться досыта. Мы подобрали топ-3 блюда, которые не только сытные, но и вкусные и простые в приготовлении.

Овощной плов с грибами

Автор: povar.ru
  Время запекания 40 минут.
Время запекания 40 минут.

Ингредиенты:

рис - 1 ст.

грибной бульон - 2 ст.

зеленый горошек - 150 г

маринованные или замороженные опята - 150 граммов

лук репчатый - 1 шт.

томатная паста - 2 л.

зелень - по вкусу

сахар - пол ложки

карри, черный перец и соль - по вкусу

Приготовление:

Для рассола смешать стакан воды томатную пасту, сахар и соль. После закипания добавить горошек и проварить в течение 5 минут. Репчатый лук нарезать на небольшие кубики и слегка обжарить на любом постном масле. Добавить опята. Перед закладкой риса в глубокую форму для запекания его необходимо тщательно промыть. Разложив крупу добавить отвар с горошком, а также лук с грибами и специи.

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Подготовленную для приготовления кашу залить грибным бульоном. Закрыть форму фольгой и отправить в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов. Блюдо готовится в течение 40 минут.

Котлеты из фасоли

Автор: Depositphotos
  Котлеты подавать с томатным соусом и зеленым салатом.
Котлеты подавать с томатным соусом и зеленым салатом.

Ингредиенты:

фасоль в томатном соусе с грибами и овощами - 330 г

мука - 3-5 ст. л.

сухари для панировки - по вкусу

белый хлеб - 120 г

зелень - 1 пучок

лимонный сок - по вкусу

специи - по вкусу

Приготовление:

Фасоль вместе с заливкой и хлебом выложить в блендер и измельчить. Добавить зелень, соль, перец и лимонный сок. Повторно измельчить. В полученную смесь добавить муку и перемешать. Ложкой набирая массу, сформировать котлеты, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон на растительном масле. Подавать с томатным соусом и зеленым салатом.

Кексы с курагой и орехами

Автор: alleksana from Pexels
  Выпекать в предварительно разогретой до 180 ° С духовке до сухой шпажки.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 ° С духовке до сухой шпажки.

Ингредиенты:

мука - 125 г

овсяные хлопья - 50 г

курага - 50 г

грецкие орехи - по вкусу

мед или сахар - 50 г

яблочное пюре - 100 г

масло - 35 мл

разрыхлитель для теста - 1 ч. л.

ваниль - щепотка

соль - щепотка

Приготовление:

Овсяные хлопья измельчить в блендере. Курагу замочить в горячем чае на 30 минут. Обсушить и разрезать на небольшие куски. Орехи по желанию обжарить и измельчить. Смешать просеянную муку с овсяной крошкой, разрыхлителем, солью, курагой и орехами. Добавить сахар, яблочное пюре, масло и ваниль, тщательно перемешать. Разложить тесто по формочкам для запекания, наполняя их на 3/4 высоты. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ° С духовке до сухой шпажки. Подавать горячими.

Рыба - продукт, пользу которого трудно поставить под сомнение. Благодаря высокому содержанию витаминов и питательных веществ, должна входить в рацион любого здорового человека. Несмотря на это большинство отказывается от нее из-за скучного, длительного и грязного процесса очистки от чешуи. Если вы входите в этот список, подобранные лайфхак облегчат вашу жизнь.

segodnya.ua
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