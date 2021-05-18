Вкусно и полезно: рассказали, что приготовить из молодой капусты

Молодая капуста - высоковитаминный овощ из которого готовят не только голубцы. Часто входит в состав различных салатов. Миксовать можно с чем угодно: овощами, мясом, яйцами или грибами. Главное, чтобы капуста была сочной и свежей.
Салат с крабовыми палочками и молодой капустой
Ингредиенты:
крабовые палочки - 100 г
молодая капуста - 300 г
кукуруза - 50 г
яйца - 2 шт.
майонез, зеленый лук, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Смешать нарезанную капусту, крабовые палочки, вареные яйца, зелень и кукурузу. Добавить майонез, соль, перец и выложить в порционные салатные формы. Подать к столу сразу же после приготовления.
Салат из капусты с тунцом и сухариками
Ингредиенты:
молодая капуста - 300-350 г
руккола - 60 г
тунец в масле - 1 банка
домашние сухарики, зелень, соль, перец - по вкусу
Для заправки:
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оливковое масло - 3-4 ст. л.
сок лимона - 1/2 ч. л.
зерновая и обычная горчица - 1/2 ч. л.
соль, перец, семена кунжута - по вкусу
Приготовление:
Тонко нашинкованную капусту соединить с измельченной зеленью и рукколой. Из рыбы слить масло, нарезать мелкими кусочками или размять вилкой. Все соединить, перемешать, добавить сухарики. Масло, лимонный сок, специи и горчицу смешать. Заправить салат и посыпать кунжутом.
Теплый салат из молодой капусты
Ингредиенты:
кочан молодой капусты
копченый бекон - 4 ломтика
половина пучка укропа
соль, перец - по вкусу
сахар - щепотка
укроп - по вкусу
мука - 1 ст. л.
сливочное масло - 1 ст. л.
Приготовление:
Капусту очистить, мелко нашинковать. Варить 3 минуты в подсоленной воде. Процедить, снова переместить в кастрюлю. Добавить соль, перец, сахар и тушить на медленном огне примерно 5 минут. Бекон мелко нарезать кубиками обжарить на сковороде, добавить в капусту вместе с жиром, и нарезанным укропом. Тушить до мягкости, в конце приправить по вкусу. На сковороде соединить сливочное масло и муку, немного поджарить. Смешать с капустой, украсить по вкусу.
Ранние покупные овощи лучше вымачивать перед употреблением и снимать кожуру. Это уменьшит количество нитратов. Особенно эффективен этот способ для листовых овощей. Чем меньший кусок овоща или фрукта - больше нитратов останется в воде.
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