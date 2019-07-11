Варенье из кабачков готовят с цитрусовыми

Варення із кабачків має неоднорідну консистенцію. Фото:UkrMedia

С лимонов, апельсинов и кабачков можно приготовить цитрусовое варенье.

Рецептом поделился Андрей Приходько.

Мужчина проживает в Розсошенцах Полтавского района. Варенье готовит ежегодно, чем радует свою семью.

"Основа - кабачок. Лимона и апельсина добавляю совсем немного. На самом деле, очень люблю кабачки через их универсальность. Жена готовит шикарные "лодочки" из них, начиненные мясом, жарит кабачковые оладьи. А я вот экспериментирую со сладким ", - рассказал Андрей.

На вид варенье из кабачков не похожее ни на что - оно желтое, пахнет лимонами, имеет неоднородную консистенцию.

"Для варенья беру килограмм сахара и килограмм кабачков. Также один лимон и три апельсина. Чищу кабачки, обязательно убираю косточки. Тру их на терке, хотя можно и порезать кубиками - тут как кому нравится. Я беру на это варенье небольшие баночки, в которые удобно вкладывать именно натертые овощи ", - добавил Андрей.

Фрукты для варенья мужчина нарезал. Но можно и пропустить через мясорубку.

Когда ингредиенты готовы, нужно их перемешать в одной большой миске и засыпать сахаром.

Далее оставить настаиваться часов в 5-6, чтобы они пустили сок.

После того, как время прошло, надо прокипятить полученную массу, охладить ее и снова поставить на огонь.

И так трижды.

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Полученное варенье разложите по стерилизованным банкам и закрывайте.

Банки, как в случае с помидорами или огурцами, переворачивать не надо.

Также Андрей дал советы, как выбрать овощи и фрукты на варенье.

"Кабачки берите недозрелые. Они будут иметь тонкую кожицу и меньше семян. Длина примерно 12-20 сантиметров. Обращайте внимание на внешность овоща, чтобы был гладким и невредимым. Если мягкий и с царапинами, лучше не берите. Лимон должен быть без черных точек, немягким. Можете даже понюхать его, аромат будет слышаться очень хорошо. Апельсины выбирают по такому же принципу ", - добавил Андрей.

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