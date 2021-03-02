В Украине испекли блина невиданных размеров

В Ужгороде испекли самый большой блин в Украине. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины.
Длиной гигантский блин 7 м. 17 см и 3 м 9 см в ширину. Пекли его в одном из кафе в Ужгороде.
На него потратили 150 л молока, 160 яиц, 6 кг масла. Рекордный блин состоит из 1000 меньших блинов.
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После фиксации достижения, блином угощали всех желающих.
Часть блина-гиганта передали организациям, которые обеспечивают продовольствием социально незащищенных граждан, говорят организаторы мероприятия.
Тирамису с панкейк - дешевая альтернатива известного десерта. Для него не надо готовить печенье. Название в переводе с итальянского означает "взбодрит меня".
"Тирамису можно делать не только из продолговатого печенья. Его заменяю на панкейк - блины. А вот от воздушного крема отказаться не получится. Мой десерт еще и поражает кофейным запахом, который приятно бьет в нос", - отмечает ведущий Алексей Душка.
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