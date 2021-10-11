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вторник, 12 октября 2021 02:52

В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
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Фото: facebook.com/mhpUKR

В Киеве на Контрактовой пл. создали самую большую в мире шаурму.

Мировой рекорд установили в субботу, 9 октября, говорится в сюжете ТСН.

Длина блюда - 129 м 4 см, общий вес - более 200 кг. Для измерения понадобилась специальная большая рулетка.

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Над приготовлением шаурмы работали 120 поваров. Жарили гиганта с помощью туристических горелок.

"Салат, курица, йогуртовый соус и еще - обязательно много-много любви. Мы не скупимся на любовь", - рассказал о составе шаурмы шеф-повар Алекс Юсупов.

После фиксации рекорда шаурму разрезали и раздали присутствующим.

Это не первый раз, когда на столичном Подоле делают шаурму-рекордсмена. Осенью прошлого года там сделали самую длинную в Украине веганскую шаурму. Готовили ее в специальных палатках возле памятника Григорию Сковороде. 27-метровую шаурму внесли в Национальный реестр рекордов. Локацию возле памятника выбрали неслучайно. Считается, что украинский философ Сковорода был вегетарианцем.

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