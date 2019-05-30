В честь "Игры престолов" выпустили лимитированную серию популярного печенья

Автор: instagram.com На печенье из ограниченной партии выбиты символы домов Ланнистера, Таргариена, Старка и эмблема Ночного Короля.

По случаю выхода последнего сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" поставщик печенья Oreo выпустил ограниченную партию шоколадных лакомств. Вместо традиционного орнамента в виде венка и логотипа на каждом печенье этой серии выбиты символы домов Ланнистера, Таргариена и Старка, а также Ночного Короля. Оформление упаковки также изменили.

Объявил о выходе в продажу лимитированной партии Oreo производитель, разместив 50-секундный тизер на официальной странице в Instagram.

Для съемок ролика использовали 2750 печенюшек.

Британский кондитер Мишель Вибово создала удивительные торты в форме героев "Игры престолов". Это бисквитные копии Джона Сноу, Серсеей Ланнистер и Арии Старк. Самая большая из сладких скульптур Вибово в высоту достигает 173 см и весит 68 кг. Работала над созданием бисквитных двойников героев "Игры престолов" кондитер более 300 часов.