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четверг, 30 мая 2019 17:30

В честь "Игры престолов" выпустили лимитированную серию популярного печенья

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Автор: instagram.com
  На печенье из ограниченной партии выбиты символы домов Ланнистера, Таргариена, Старка и эмблема Ночного Короля.
На печенье из ограниченной партии выбиты символы домов Ланнистера, Таргариена, Старка и эмблема Ночного Короля.

По случаю выхода последнего сезона фэнтезийного сериала "Игра престолов" поставщик печенья Oreo выпустил ограниченную партию шоколадных лакомств. Вместо традиционного орнамента в виде венка и логотипа на каждом печенье этой серии выбиты символы домов Ланнистера, Таргариена и Старка, а также Ночного Короля. Оформление упаковки также изменили.

Объявил о выходе в продажу лимитированной партии Oreo производитель, разместив 50-секундный тизер на официальной странице в Instagram.

Для съемок ролика использовали 2750 печенюшек.

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The most epic cookies of all time are here. #GameOfCookies #ForTheThrone

Публикация от OREO (@oreo)

Британский кондитер Мишель Вибово создала удивительные торты в форме героев "Игры престолов". Это бисквитные копии Джона Сноу, Серсеей Ланнистер и Арии Старк. Самая большая из сладких скульптур Вибово в высоту достигает 173 см и весит 68 кг. Работала над созданием бисквитных двойников героев "Игры престолов" кондитер более 300 часов.

hypebeast.com
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