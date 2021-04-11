Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых

Приготовление ужина может занять не более 30 мин. Дело не в спешке. Стоит выбрать правильные рецепты. О них говорится далее в статье. Все блюда сытные, вкусные и аппетитные на вид.

Курица в соусе карри

Автор: instagram.com/natasha.foodlover/ Курица в соусе карри

Ингредиенты:

Лук - 1 шт.

Куриная грудка - 400 г

Чеснок - 1 зубец

Имбирь свежий - 1 ч. л.

Томатная паста - 1 ст. л.

Приправа карри - 1 ст. л.

Сливки 20% - 200 мл

Приготовление:

Обжарить лук и мясо до готовности. Добавить чеснок, имбирь и перемешать.

Приправить солью, перцем, томатной пастой и приправой карри. Налить сливки, довести до кипения, тушить под крышкой 5-7 мин. на слабом огне.

Баварский салат

Автор: instagram.com/food_and_flood/ Баварский салат

Ингредиенты:

Куриная грудка - 200 г

Сыр - 80 г

Помидоры - 150 г

Ржаной хлеб - 60 г

Чеснок - 1 зуб.

Сметана - 2 ст. л.

Соевый соус - 1 ч. л.

Горчица - 1/4 ч. л.

Приготовление:

Куриное филе нарезать кубиком и обжарить до готовности. Хлеб подсушить на сковороде, натереть чесноком и нарезать на сухарики.

Зелень мелко порубить. Сыр и помидоры нарезать кубиком. Смешать сметану соевый соус и горчицу, добавить в салат и все тщательно перемешать.

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Запеканка с лавашем и курицей

Автор: instagram.com/dil.0104/ Запеканка с лавашем и курицей

Ингредиенты

Куриное филе - 500 г

Лаваш - 1 пачка

Лук - 1 шт

Соль, паприка, приправы

для соуса

Сливочное масло - 50 г

Яйцо - 2 шт.

Сливки - 50 г

Сыр - 150 г

Приготовление:

Куриное филе измельчить. Добавить лук, соль, паприку, приправы и перемешать.

Лаваш раскрыть, положить начинку тонким слоем. Завернуть рулетом, порезать на кусочки и положить в форму.

Для соуса смешать яйца, сливочное масло, сливки, перемешать. Полить рулеты соусом. Выпекать при 180 градусов 30-40 мин. Перед подачей посыпать сыром.

Фасоль может быть вкуснее молодой картофель. Все зависит от пособий приготовления. Это один из самых полезных видов бобов, потому что не накапливает вредные вещества, как другие овощи. Содержит много полезных витаминов и является диетическим продуктом. Блюда готовятся легко и быстро.