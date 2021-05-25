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четверг, 27 мая 2021 11:05

Утоплен телефон и недозрелые фруктов: пять лайфхаков с рисом

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Утоплен телефон и недозрелые фруктов: пять лайфхаков с рисом
Фото: montazhtv.ru

Из риса получается не только гарнир к мясу, рыбе или овощам. Он имеет интересные свойства, о которых мало кто знает. Об этих лайфхак расскажем далее.

1. Почистить кофемолку

Ее мыть нельзя, а протирания не помогает. Надо насыпать в кофемолки рис, измельчить его в муку. Высыпать и смахнуть кисточкой остатки.

2. Помыть бутылку

Бутылки с узким горлышком всегда нужны в хозяйств. Чтобы их легко мыть, насыпать горсть риса, несколько чайных ложек соды и добавить воды до середины. Закрыть горлышко крышкой и потрясти бутылку и прополоснуты.

3. Ускорить созревание

Засыпать зеленый фрукт рисом - так он созреет быстрее.

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4. Убрать сырость

Рис хорошо впитывает влагу и запахи. Насыпать рис в полотняного мешочка и положить в шкафу, где есть затхлый запах. А еще на рис можно капнуть немного эфирного масла - тогда саше работать и как ароматизатор.

5. Спасти телефон

Если утонул телефон, его надо сразу выключить и получить аккумулятор. Положить аппарат в сутки в пакет или банки с рисом, который впитает остатки влаги.

От полезного и вкусного завтрака зависит не только самочувствие, но и настроение. Если овсянка не по душе, а обычный омлет надоел - стоит приготовить аппетитную запеканку. Кроме яиц в нее можно добавить мясо, грибы или овощи. Все зависит от вкусовых предпочтений.

idea.24tv.ua
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