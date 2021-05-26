Украинский борщ на заправке из томатного сока: рецепт

Автор: предоставила Роза Туманова Основа борща - в богатой зажарке-заправке и томатном соке

Хозяйка с Полтавщины и мать троих детей Роза Туманова делится собственным рецептом вкусного украинского борща.

"Борщ - это особый элемент в жизни украинцев. Не скажу, что всех, потому что и не все его любят. Хотя, как по мне, то, возможно, они не попобовали свой вариант борща, а их сотни, а то и тысячи.

Свой же вариант борща я нашла сама.

Чаще всего я варю на мясе курицы (можно с другим, конечно), хотя во время вегетарианства этот борщ вкуснее и без него, проверено.

Ставим кастрюлю с водой, когда закипит, то бросаем мясо. Пока оно варится, то чистим картофель и нарезаем капусту. Когда мясо будет готово, то бросаем картошку, а когда и она уже сварится, то капусту. Последнюю слегка не довариваем, чтобы была немного хрустящая. Также не забываем бросить несколько лавровых листьев через минут 5 до готовности капусты.

И все, целую кастрюлю отставляем. Больше мы в ней ничего не будем варить.

Основа моего борща - в богатой зажарке-заправке и томатном соке. Вот, например на 9-литровую кастрюлю борща у меня ушло 2 - 2,5 литра домашнего сока. Как по мне, в нем особая изюминка, он придает особую свежесть и легкость вкуса.

Поэтому берем такую ​​большую и глубокую сковородку, чтобы в ней поместить и овощи, и сок.

Первыми бросаем на разогретую с маслом сковороду натертые на крупной терке (не нарезанные брусочками) морковь (две большие) и свеклу (небольшую, чтобы не перекрывала чрезмерно весь борщ, а чтобы дополняла его). Затем мелко нарезанную одну большую или несколько небольших луковиц (лука должно быть много, да), зубчики чеснока передавленные в чеснокодавке.

Все это поджариваем и тушим вместе, поперчив и посолив. Еще добавляю немного сушеного укропа, но больше мягкой петрушки. Солим немного больше, потому что это будет не только на заправку, а на всю кастрюлю. Когда овощи в сковороде уже хорошо потушатся, то доливаем сока, а чуть позже добавляю сметаны (на такую ​​большую кастрюлю, как у меня, кладу 200 граммов сметаны). Если есть сало, то можно затереть с чесноком и также бросить. Должно покипеть все вместе еще с минут 10-15, до изменения цвета и гармоничного взаимопереплетения вкуса.

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И все это добро осторожно выливаем в кастрюлю. Хорошо перемешиваем и даем настояться. Если есть зелень петрушки и укропа или лука, то посыпаю зеленью. И уже минимум через минут 30 можно смаковать", - рассказала Роза Туманова.

Исследовательница подольской кухни и историк Елена Павлова глубоко изучает быт трипольцев, поэтому сумела приготовить блюдо, которое можно назвать трипольский борщ. "Под ногами растет много диких растений. Их исследования стало для меня близкой темой. Научилась различать съедобные и несъедобные травы. Таким образом удалось сделать вариацию на тему трипольской борща с большим количеством сезонных трав. Но точного рецепта этого блюда быть не может, потому что каждая пора богата своими растениями. Ранней весной это может быть черемша, мокрец, кислица, съедобные цвет медуницы. С мая - молодая крапива, лебеда, сныть, листья клевера и подорожника, корень лопуха и одуванчика, позже - портулак. Также высушила и перетерла в порошок корень тростника, который имеет высокое содержание крахмала и дает борщу густоту", - поделилась Павлова. Историк считает, что трипольский борщ чаще всего варился на мясных отварах.