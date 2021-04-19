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Тыквенная запеканка Анри Тулуз-Лотрека: рецепт

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  Тыквенная запеканка со специями и луком
Тыквенная запеканка со специями и луком

Французский живописец Анри Тулуз-Лотрек любил угождать своим гостям вкусными блюдами. Впервые его рецепты вышли отдельной книгой в 1930 году. Тыквенная запеканка - один из семейных рецептов художника.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг тыквы

0,5 кг нарезанного кольцами репчатого лука

400-450 г очищенных помидоров (можно взять консервированные)

Соль, перец, сахар

100 г хлебных крошек / сухарей

2 чайные ложки свежих листьев тимьяна

9-12 свежих листьев шалфея

1 большой зубчик чеснока

мука для жарки тыквы

оливковое масло

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

У тыквы нужно срезать кожуру и вынуть семена. Затем нарежьте тыкву широкими полосками 0,5 см толщиной. Обваляйте их в муке и обжарьте в масле до золотистого цвета. Готовые ломтики тыквы промокните бумажными полотенцами.

На сковородке поджарьте лук на медленном огне вместе с тимьяном и чесноком, пока лук не станет прозрачным. Добавьте помидоры, посолите, поперчите (можно добавить немного сахара по вкусу). Протушите все вместе.

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В сосуд для запекания выложите слой тыквы с листьями шалфея, затем смесь лука и помидоров, потом снова слой тыквы. Засыпьте все панировочными сухарями и добавьте немного растопленного сливочного масла. В духовке, разогретой до 180 градусов, запеканку готовим около 45 минут.

Тулуз-Лотрек, выходец из аристократической гасконского семьи, с детства познал все прелести хорошей кухни. В родовых поместьях его родителей стол отличался не только разнообразием вкусов, но и изысканностью подачи и сервировки.

Альфонс Тулуз-Лотрек, отец Анри, знался на пище и даже собирал книги с рецептами разных стран. Эта страсть передалась и его сыну. Еще ребенком Анри любил дегустировать блюда на кухне, поднимаясь на табурет.

Повзрослев, художник с удовольствием готовил блюда. Авторы "Книги рецептов Тулуз-Лотрека" пишут: "Этот аристократ готовил не для того, чтобы накормить, а ради творческого процесса и удовольствия".

Тулуз-Лотрек изобретал новые рецепты и поражал своих друзей сервировкой. Например, он запускал в графины с водой золотых рыбок - как известно, Анри предпочитал алкоголь воде.

После закусок и основного блюда художник нередко отводил своих гостей в ателье и у какой-то из картин провозглашал: "А это десерт!"

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