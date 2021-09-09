Три рецепты пасты, которые разнообразят любой обед

 
Ексклюзивы
1/5
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 270
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2124
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 306
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 432
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1242
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 747
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 387
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
35
5
30
6
8
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Подача впечатляет. Показали похожую на произведение искусства еду
Подача впечатляет. Показали похожую на произведение искусства еду
Маковые лепешки пекут на Маковея рецепт для ленивых
Маковые лепешки пекут на Маковея рецепт для ленивых
Видео
Все видео
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Теща даже кости съела. Рецепт свиных ребрышек от Клопотенко
Теща даже кости съела. Рецепт свиных ребрышек от Клопотенко
Глинская поделилась рецептом аппетитной курицы в апельсиновом соусе
Глинская поделилась рецептом аппетитной курицы в апельсиновом соусе
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2421
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1422
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 270
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 02:28

Три рецепты пасты, которые разнообразят любой обед

  Комментировать

Паста - простое, сытное и одновременно изысканное блюдо. Завоевало популярность не только на родине - в Италии, но и в Украине. Готовится быстро и не требует кулинарных навыков, особенно, если приобрести готовое тесто.

Автор: Sam Lion: Pexels
  Пикантности пасте придает чеснок.
Пикантности пасте придает чеснок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как поразить близких - три оригинальные рецепты кофейных коктейлей

Карбонара

Ингредиенты:

тесто - 300 г

бекон - 200 г

яйца - 4 шт.;

пармезан - 200 г;

сливки - 40 г;

оливковое масло 1 ст. л.;

соль, перец - по вкусу;

Приготовление:

Натереть сыр и смешать с желтками. Раскатать тесто в тонкую прямоугольную пластину. Нарезать на длинные полоски - 0,5 см в ширину. Отварить до готовности в кипящей воде - 3 мин. Обжарить бекон. Готовую пасту смешать с беконом. Выложить в миску с желтками, сыром и сливками. Перемешать и подать к столу.

Паста Болоньезе

Ингредиенты:

спагетти - 300 г

лук - 1 шт.;

стебель сельдерея - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

говяжий фарш - 200 г

свиной фарш - 200 г

помидор - 3 шт.;

чеснок - 3 зубца.

Приготовление:

Обжарить на оливковом масле до мягкости нарезанный лук, через минуту - сельдерей, через две - морковь. Тушить мясо в собственном соку до тех пор, пока вода не выкипит, а мясо не подрумянится. Варить спагетти в подсоленной воде. Смешать мясо с овощами, добавить измельченные помидоры, обжарить до готовности. В самом конце добавляем чеснок и пасту.

Паста с соусом Песто

Ингредиенты:

листья базилика - 3/4 ст.;

пармезан - 1/2 ст.;

кедровые орехи - 3 ст. л.;

чеснок - 2 зубца;

масло - 1/3 стакана.;

сливки - 1/3 стакана.;

соль, перец - по вкусу;

спагетти - 340 г;

помидор - 2 шт.;

Приготовление:

В блендер сложить базилик, чеснок, кедровые орехи, тертый пармезан. Измельчить, добавить соль и перец. Небольшими порциями влить оливковое масло. В небольшой кастрюле на среднем огне нагреть густые сливки, добавить сливочное масло, растопить. Влить соус песто и перемешать. Макароны отварить в подсоленной воде. Воду слить, пасту переложить в глубокое блюдо, смешать со сливочным соусом песто. Добавить нарезанные кубиками помидоры и перемешать.

Блюда итальянской кухни приобретают все большую популярность среди украинцев. Имеют изысканный вид, но готовятся просто. Их вкус не спутаешь ни с каким другим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три рецепты пасты, которые разнообразят любой обед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 25444
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4590
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 3456
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2934
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2628
Кухня
Как поразить близких - три оригинальные рецепты кофейных коктейлей
Как поразить близких - три оригинальные рецепты кофейных коктейлей
 Просмотров: 54
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
35
 Просмотров: 2061
Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога
Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога Просмотров: 72
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
 Просмотров: 243
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Как выучить английский язык?
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
Голосов: 9
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть