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среда, 19 мая 2021 10:37

Торт-мороженое из пяти продуктов от Эктора Хименеса-Браво

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Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом необычного торта. Его готовят из печенья OREO и мороженого, который под силу даже кулинарам начинающим.

Об этом пишет на странице в Инстаграм.

Автор: 1000.menu
  Рецепты "Мастер шеф": торт OREO без выпечки
Рецепты "Мастер шеф": торт OREO без выпечки

"Торт-мороженое OREO придет вам по вкусу, а дети от него просто с ума будут сходить. Для приготовления вкусности вам нужно всего пять ингредиентов. Такой вкуснятины вы еще не пробовали", - заверил Хименес-Браво.

Ингредиенты:

54 шт. измельченного печенья OREO

10 в. л растопленного сливочного масла

1 л жирных сливок 30 - 33%

2 ст. л экстракта ванили

1 банка сгущенного молока

Приготовление:

Смешать крошку печенья OREO со сливочным маслом и разделить смесь на две половины.

В круглую форму для выпекания выложить слой пергамента. Утрамбовать половину смеси из печенья и отправить в морозилку.

Сделать то же и с другой половиной крошки. Должно получиться два замороженных лепешки.

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Для приготовления слоя мороженого взбить сливки, сгущенное молоко и экстракт ванили. Перемешать начинку и взбить до устойчивых пиков.

Сделать "бутерброд": на замороженную корочку из печенья OREO выложить начинку, накрыть второй лепешкой.

Отправить сформирован торт в морозилку на ночь. Подавать торт к столу охлажденным.

Кулинарная експертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ароматного кокосового торта.

"Кокосовый торт - вкусный и нежный десерт, который понравится всем. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока и муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса", - пояснила Татьяна Литвинова.

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