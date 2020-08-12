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Топ-3 блюда, которые едят руками

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Большинство людей считает, что есть руками — признак плохого тона. Это заблуждение, ведь есть блюда, которые за правилами этикета можно есть без помощи каких-либо столовых приборов.

Суши

Автор: Huy Phan from Pexels
  Еда, предназначенная для употребления руками
Еда, предназначенная для употребления руками

Японцы едят суши руками, или палочками. Поэтому в хороших суши-барах к блюдам подаются одноразовые палочки. Для тех, кто желает есть руками, приносят влажное полотенце.

Раки, креветки, лобстеры

Автор: Kristina Paukshtite from Pexels
  Еда, предназначенная для употребления руками
Еда, предназначенная для употребления руками

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Если креветки подаются с хвостами, их едят руками. Без хвостов — с помощью вилки.

Лобстеров и раков держат в руках за клешни и осторожно высасывают содержимое. Также можно расколоть панцирь для облегчения процесса поедания мяса.

Плов

Автор: Artem Beliaikin from Pexels
  Еда, предназначенная для употребления руками
Еда, предназначенная для употребления руками

В странах Азии принято есть руками. В древности кочевые народы не накрывали столы, тем более не пользовались столовыми приборами. Домочадцы ели из одной посуды и руками.

Сейчас от плова в казане отделяют пальцами небольшую часть массы. Чтобы было удобно есть, часть составляют в виде лодочки и отправляют комок в рот. После этого пальцы вытирают влажными салфетками.

Выпечка, мюсли с изюмом, сладости и прочее - продукты, которые следует вообще исключить из рациона. Не говоря о том, что завтракать ними не стоит.

ukr.media
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