Топ-3 блюда, которые едят руками

Большинство людей считает, что есть руками — признак плохого тона. Это заблуждение, ведь есть блюда, которые за правилами этикета можно есть без помощи каких-либо столовых приборов.
Суши
Японцы едят суши руками, или палочками. Поэтому в хороших суши-барах к блюдам подаются одноразовые палочки. Для тех, кто желает есть руками, приносят влажное полотенце.
Раки, креветки, лобстеры
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Если креветки подаются с хвостами, их едят руками. Без хвостов — с помощью вилки.
Лобстеров и раков держат в руках за клешни и осторожно высасывают содержимое. Также можно расколоть панцирь для облегчения процесса поедания мяса.
Плов
В странах Азии принято есть руками. В древности кочевые народы не накрывали столы, тем более не пользовались столовыми приборами. Домочадцы ели из одной посуды и руками.
Сейчас от плова в казане отделяют пальцами небольшую часть массы. Чтобы было удобно есть, часть составляют в виде лодочки и отправляют комок в рот. После этого пальцы вытирают влажными салфетками.
Выпечка, мюсли с изюмом, сладости и прочее - продукты, которые следует вообще исключить из рациона. Не говоря о том, что завтракать ними не стоит.
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