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четверг, 24 октября 2019 14:52

"Теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы": Клопотенко рассказал об успехах изменения школьного питания

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&quot;Теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы&quot;: Клопотенко рассказал об успехах изменения школьного питания
Клопотенко с командой составили сборник, по которому официально можно готовить в школьных столовых страны. ФОТО: facebook.com

По состоянию на октябрь 2019 более двух тысяч школ по всей стране готовят по новому сборнику рецептур, составленному командой шеф-повара Евгения Клопотенко.

Сообщил об этом кулинар на своей официальной странице в Facebook.

"Мы утвердили сборник. У нас есть одобрение от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Министерства образования и науки Украины, а также Министерства здравоохранения Украины. Наш сборник — единственный после советского, по которому официально можно готовить в школьных столовых страны", — написал он.

Как рассказал шеф-повар, на пути к внедрению изменений в систему школьного питания ему пришлось столкнуться с многочисленными трудностями.

"На каждом этапе проекта Новое школьное питание Cult Food я сталкиваюсь с возражениями и сомнениями со стороны. Но ни меня, ни мою команду это не остановит. Когда я говорил, что изменю кошмарную пищу в столовых, люди смотрели на меня как на сумасшедшего. А теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы", — отметил Клопотенко.

Чтобы поварам было легче готовить, шеф-повар с командой отсняли видеорецепты. Все они на данный момент есть в свободном доступе на Youtube.

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В Виннице прошла презентация школьного питания от Евгения Клопотенко. На встрече рассказали, как правильно приготовить полезные и вкусные блюда для детей.

facebook.com
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