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понедельник, 26 апреля 2021 02:29

Телеведущая Ольга Грицик раскрыла семейный рецепт пасхального кулича

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Телеведущая Ольга Грицик раскрыла семейный рецепт пасхального кулича
Время выпекания 45 минут. Фото: предоставлено телеканалом "Украина"

Украинская телеведущая Ольга Грицик поделилась рецептом пасхальной выпечки, которая в ее семье передается из рук в руки не один десяток лет.

"Для меня пасха бабушки самая вкусная в мире. Подозреваю, что она переняла рецепт, или как у нас говорят - перепись, от своей мамы, а та из предыдущих поколений. Больше всего люблю кулич с маслом и горячим кофе", - рассказала телеведущая.

Ингредиенты:

мука - 14 стаканов

масло - 250 г

молоко - 4 стакана

сахар - 2 стакана

куриный желток - 14 желтков

яйцо куриное - 1 шт.

живые дрожжи - 100 г

соль - 1 ч. л.

сметана - 2 ст. л.

цедра лимона

цукаты или изюм - по вкусу

Приготовление:

Для опары смешать четыре стакана теплого молока с живыми дрожжами и семью стаканами просеянной муки. Подождать час пока дрожжи активизируются. Взбить желтки с двумя стаканами сахара. Всыпать семь стаканов муки. Добавить соль, цедру лимона, сметану, яйцо, масло, цукаты или изюм по вкусу. Перемешать тесто, пока не начнет отставать от рук. Накрыть полотенцем и оставить подходить. Бумажную форму заполнить тестом на одну треть. Подождать, пока масса увеличится в объеме в два раза. Выпекать при 180 градусах в течение 45 минут. Все зависит от размера куличей. Праздничную выпечку смазать глазурью и украсить посыпкой или фруктами по вкусу.

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Пасхальный стол является украшением всего торжества. Его декор начинается с выбора цвета. Скатерть - основа стола, которая продиктует цветовую гамму сервировки. Если она яркая, тогда вы создаете красочную историю.

Автор: Влада Москвитис
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