Телеведущая Ольга Грицик раскрыла семейный рецепт пасхального кулича

Украинская телеведущая Ольга Грицик поделилась рецептом пасхальной выпечки, которая в ее семье передается из рук в руки не один десяток лет.
"Для меня пасха бабушки самая вкусная в мире. Подозреваю, что она переняла рецепт, или как у нас говорят - перепись, от своей мамы, а та из предыдущих поколений. Больше всего люблю кулич с маслом и горячим кофе", - рассказала телеведущая.
Ингредиенты:
мука - 14 стаканов
масло - 250 г
молоко - 4 стакана
сахар - 2 стакана
куриный желток - 14 желтков
яйцо куриное - 1 шт.
живые дрожжи - 100 г
соль - 1 ч. л.
сметана - 2 ст. л.
цедра лимона
цукаты или изюм - по вкусу
Приготовление:
Для опары смешать четыре стакана теплого молока с живыми дрожжами и семью стаканами просеянной муки. Подождать час пока дрожжи активизируются. Взбить желтки с двумя стаканами сахара. Всыпать семь стаканов муки. Добавить соль, цедру лимона, сметану, яйцо, масло, цукаты или изюм по вкусу. Перемешать тесто, пока не начнет отставать от рук. Накрыть полотенцем и оставить подходить. Бумажную форму заполнить тестом на одну треть. Подождать, пока масса увеличится в объеме в два раза. Выпекать при 180 градусах в течение 45 минут. Все зависит от размера куличей. Праздничную выпечку смазать глазурью и украсить посыпкой или фруктами по вкусу.
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Пасхальный стол является украшением всего торжества. Его декор начинается с выбора цвета. Скатерть - основа стола, которая продиктует цветовую гамму сервировки. Если она яркая, тогда вы создаете красочную историю.
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