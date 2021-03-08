Татьяна Литвинова показала новый способ подачи блинов на Масленицу

Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала свой рецепт идеально тонких блинов. Он пригодится, ведь с 8 марта началась Масленица. Поэтому надо знать секреты теста без комочков. Для интересной подачи закуски, повар нашла интересный способ.
"Грибная начинка является самой любимой для многих. С этим трудно не согласиться. Кто же откажется от удивительных шампиньонов со сливками, завернутых в ароматные блины. Их сдабриваю солью и сахаром, поэтому можно есть уже и без начинки", - объясняет Татьяна Литвинова.
Об этом написала на своей странице Іnstagram.
ингредиенты:
Яйца - 6 шт.
Молоко - 500 мл.
Вода - 250 мл.
Мука - 250 г
Сахар - 1 ст. л.
Масло - 40 г.
Масло сливочное - 30 г
Соль - 1 ч. л.
начинка:
Шампиньоны - 300 г
Лук - 200 г
Сливки - 150 мл
Масло - 30 мл
Сыр Моцарелла - 100 г
Лук зеленый для завязывания.
Соль - 1 ч. л.
Приготовление:
Промыть грибы в воде с 2 ст. л. муки. Оно их отбелит и хорошо вымоет остатки земли. После этого грибы уже не нужно чистить.
Измельчить ножом или в блендере лук и грибы. Их жарить на масле. Затем налить сливки и потушить несколько минут.
Между тем отрезать из зеленого лука белую часть. Положить пера в миску и залить кипятком на 1 мин., Чтобы зелень была поддающаяся в руках. Тогда ее легко вязать мешочки с блинов.
Для теста взбить миксером яйца и половину молока. Насыпать муку и сахар. Тогда налить уже остальное молоко, так не будет комков. Тесто можно отставить на полчаса в сторону, чтобы заработала клейковина. Или сделать густое тесто и налить стакан кипятка. Тогда блины можно сразу жарить.
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Выложить на блина тертый сыр и грибную начинку. Завязать луком узел и выложить на тарелку.
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