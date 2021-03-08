Татьяна Литвинова показала новый способ подачи блинов на Масленицу

Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала свой рецепт идеально тонких блинов. Он пригодится, ведь с 8 марта началась Масленица. Поэтому надо знать секреты теста без комочков. Для интересной подачи закуски, повар нашла интересный способ.

Автор: kuhmania.ru атьяна Литвинова блины на Масленицу заматывает в мешочки

"Грибная начинка является самой любимой для многих. С этим трудно не согласиться. Кто же откажется от удивительных шампиньонов со сливками, завернутых в ароматные блины. Их сдабриваю солью и сахаром, поэтому можно есть уже и без начинки", - объясняет Татьяна Литвинова.

Об этом написала на своей странице Іnstagram.

ингредиенты:

Яйца - 6 шт.

Молоко - 500 мл.

Вода - 250 мл.

Мука - 250 г

Сахар - 1 ст. л.

Масло - 40 г.

Масло сливочное - 30 г

Соль - 1 ч. л.

начинка:

Шампиньоны - 300 г

Лук - 200 г

Сливки - 150 мл

Масло - 30 мл

Сыр Моцарелла - 100 г

Лук зеленый для завязывания.

Соль - 1 ч. л.

Приготовление:

Промыть грибы в воде с 2 ст. л. муки. Оно их отбелит и хорошо вымоет остатки земли. После этого грибы уже не нужно чистить.

Измельчить ножом или в блендере лук и грибы. Их жарить на масле. Затем налить сливки и потушить несколько минут.

Между тем отрезать из зеленого лука белую часть. Положить пера в миску и залить кипятком на 1 мин., Чтобы зелень была поддающаяся в руках. Тогда ее легко вязать мешочки с блинов.

Для теста взбить миксером яйца и половину молока. Насыпать муку и сахар. Тогда налить уже остальное молоко, так не будет комков. Тесто можно отставить на полчаса в сторону, чтобы заработала клейковина. Или сделать густое тесто и налить стакан кипятка. Тогда блины можно сразу жарить.

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Выложить на блина тертый сыр и грибную начинку. Завязать луком узел и выложить на тарелку.

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