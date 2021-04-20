Такой обед ребенок точно сьест с аппетитом: идеи оформления

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Обед вашего ребенка должен быть не только сбалансированный, полезный и сытный, но и аппетитный. От одного лишь вида у малыша уже должны течь слюнки. Тогда никого заставлять есть не придется, попробовать очередное блюдо будет просить сам.

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На самом деле в оформлении детских обедов нет ничего сложного. Главное включить фантазию, запастись цветными кашами, овощами, фруктами и оформить интересную композицию по мотивам любимого сказочного героя малыша, или же игрушки. Самые интересные идеи собраны в нашей фотогалерее.

Ирина Станиславская из Ивано-Франковска дома выпекает имбирно-медовые пряники, а потом их раскрашивает. Сначала делала печенье для себя и друзей, а затем превратила хобби в бизнес. Друзья ее называют - пряничные фея.