Сытные блюда из чесночных стрелок: пикантные рецепты

Летом появляется ароматный деликатес - стрелки чеснока. Во французской кухне они считаются источником полезных витаминов и микроэлементов.

Их жарят, подают под сырным соусом, квасят, солят, маринуют, тушат, используют для приготовления чесночной пасты и заправок для супов, сушат и замораживают на зиму.

Можно сделать и песто - это итальянский соус на основе базилика, сыра и оливкового масла. Интересный вариант заменить зеленую основу на стрелки чеснока. Использовать такой соус можно для спагетти, как приправу для овощей-гриль или запеченной рыбы, как заправок в салаты, как маринад для мяса.

Чесночный крем-суп

Автор: povar.ru

Ингредиенты:

Стрелки чеснока - 100 г

Масло сливочное - 2 ст. л.

Картофель - 2-3 шт

Овощной или мясной бульон - 700 мл

Приготовление:

Нарезать кусочками стрелки чеснока. В кастрюле растопить сливочное масло, добавить зеленый чеснок и жарить до полупрозрачного состояния.

Затем залить в кастрюлю горячий бульон. Добавить мелко нарезанный картофель и варить 20 мин., Пока не станет мягкой.

Снять с огня, охладить и взбить блендером в пюре. Добавить тимьян, соль и перец, довести до кипения.

Перед подачей чесночный крем-суп можно украсить петрушкой или сырными гренками.

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Паста с чесночных стрелок

Автор: foodandmood.com.ua

Ингредиенты:

стрелки чеснока - 500 г

соль - 1 ч. л.

оливковое масло - 3 ст. л.

сок лимона - 1 ст. л.

цедра половины лимона

молотый черный перец - ¼ ч. л.

базилик или укроп - 50 г

орехи грецкие или кедровые - 1 стакан

твердый сыр - 200 г

Приготовление:

Чесночные стрелки и зелень измельчить в блендере. Добавить масло, цедру лимона и перемешать.

Сыр натереть на мелкой терке и добавить в пасту. Положить соль, лимон и перец, регулируя вкус.

Готовый соус хранить в холодильнике, налив сверху тонкий слой масла. Можно заморозить, если сделали большую порцию и хотите сохранить надолго.

Большинству из нас щавель знаком благодаря молодому борща. Поэтому и ошибочно считаем, что для другого блюда эта зелень не пригодна. На самом деле, это распространенная ошибка. Щавель отлично подходит в составе салатов, супов, котлет и даже десертов. Поэтому, не стоит недооценивать данный продукт.