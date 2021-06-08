Суперголубець поражает размером и вкусом рецепт телеведущего

 
Ексклюзивы
1/5
Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото
Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото
Просмотров: 162
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 225
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 198
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 333
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 369
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 747
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 495
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1008
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 738
Фото
Все фото
11
20
8
8
9
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как итальянцы украшают фокаччо: яркие идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Как стильно украсить десерт клубникой: показали оригинальные идеи подачи
Парящая еда: показали необычные фото
Парящая еда: показали необычные фото
Видео
Все видео
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Грибной суп готовят со сметаной и маслом - рецепт от звездного шеф-повара
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Клопотенко рассказал, как приготовить десерт из молодого картофеля
Интервью
1/5
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 225
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 450
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 351
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 630
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 729
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 729
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 15:14

Суперголубець поражает размером и вкусом рецепт телеведущего

  Комментировать
Суперголубець поражает размером и вкусом рецепт телеведущего
Ектор Хименес-Браво показал новый способ приготовления голубцов .Фото: instagram.com

Родных легко удивить мясным рулетом с капустой. Его рецепту поделился телеведущий и судья проекту "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Об этом пишет повар в Инстаграм.

"Свой рулет называю Суперголубець. Он понравится всей семье не только вкусом, но и хорошей презентацией" - убеждает повар.

Ингредиенты:

1 капуста

500 г фарша

1 лук

100 г риса

яйцо

сметана 15%

розмарин

приготовление:

Капусту разделить на листья, отварить в подсоленном кипятке до мягкости. Оставить для охлаждения. Рис сварить до готовности.

Для начинки соединить фарш с рисом. Добавить измельченный лук, яйцо, соль, перец, сухой чеснок, паприку, тимьян и перемешать.

Для соуса смешать кетчуп с горчицей, медом и желтком до однородной консистенции.

Выложить капусту на пищевую пленку, сверху - начинку. Сформировать рулет и смазать соусом. Выложить на противень с пергаментом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легко и вкусно: звездный шеф изложил рецепт пирогов с McDonald's

Запекать 40 минут, смазать соусом, выпекать - 20 мин.

Выложить на тарелку, разрезать на порции. Украсить розмарином и подавать со сметаной.

Победительница проекту "Мастер Шеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитных блинов с клубникой и шпинатом. Изюминкой блюда стал крем шантийи, также известный, как взбитые сливки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суперголубець поражает размером и вкусом рецепт телеведущего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое

Самое читаемое
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5796
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото
15
 Просмотров: 5283
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4950
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4545
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 3501
Кухня
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
Это делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое
11
 Просмотров: 1233
Рецепт от Клопотенка: как приготовить идеальный капустняк
Рецепт от Клопотенка: как приготовить идеальный капустняк Просмотров: 180
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
20
 Просмотров: 540
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
Шпинатные блины с клубникой: Лиза Глинская раскрыла секреты аппетитного блюда
 Просмотров: 252
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
Ой, какая вкуснота - Клопотенко поделился рецептом дорадо с лаймом
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
9
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 11
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть