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вторник, 11 мая 2021 16:30

Судья "Мастер шеф" научила, куда девать пасхальные яйца

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Автор: lady.tochka.net
  Ольга Мартыновская готовит весенний салат из курицы и зелени
Ольга Мартыновская готовит весенний салат из курицы и зелени

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась рецептом быстрого салата. Для его приготовления можно использовать пасхальные яйца.

Пикантный соус дополнит блюдо вкусом и ароматом.

Об этом шеф написала в Инстаграм.

Ингредиенты:

свежие листья салата

вареные яйца

запеченное филе курицы

Для соуса:

100 г консервированного в масле тунца

1 желток

1 ч. л. горчицы

150 г масла

1 зубчик чеснока

50 г сыра Пармезан

сок лимона

Приготовление:

Для соуса смешать куриный желток, лимонный сок, горчицу, соль и сахар. Перемешать ингредиенты.

Взбивая массу влить тонкой струйкой масло.

В готовый соус добавить измельченный чеснок, пармезан, еще немного лимонного сока и консервированный тунец. Взбить массу блендером до однородной консистенции.

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В тарелке смешать листья салата, нарезанные вареные яйца и запеченное филе птицы.

Полить салат соусом туна и посыпать зеленым луком.

Победительница 3-го сезона "Мастер шеф" и нынешняя судья этого шоу Ольга Мартыновская поделилась рецептом чизкейка. Он у нее карамельный. Это блюдо - один из самых популярных десертов в мире.

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