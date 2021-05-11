Судья "Мастер шеф" научила, куда девать пасхальные яйца

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась рецептом быстрого салата. Для его приготовления можно использовать пасхальные яйца.
Пикантный соус дополнит блюдо вкусом и ароматом.
Об этом шеф написала в Инстаграм.
Ингредиенты:
свежие листья салата
вареные яйца
запеченное филе курицы
Для соуса:
100 г консервированного в масле тунца
1 желток
1 ч. л. горчицы
150 г масла
1 зубчик чеснока
50 г сыра Пармезан
сок лимона
Приготовление:
Для соуса смешать куриный желток, лимонный сок, горчицу, соль и сахар. Перемешать ингредиенты.
Взбивая массу влить тонкой струйкой масло.
В готовый соус добавить измельченный чеснок, пармезан, еще немного лимонного сока и консервированный тунец. Взбить массу блендером до однородной консистенции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты
В тарелке смешать листья салата, нарезанные вареные яйца и запеченное филе птицы.
Полить салат соусом туна и посыпать зеленым луком.
Победительница 3-го сезона "Мастер шеф" и нынешняя судья этого шоу Ольга Мартыновская поделилась рецептом чизкейка. Он у нее карамельный. Это блюдо - один из самых популярных десертов в мире.
Комментарии