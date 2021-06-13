Судья "Мастер Шеф" посоветовала, куда девать остатки от блюд

Кулинарка Ольга Мартыновская поделилась лайфхаками из остатков продуктов.Фото: stb.ua

Судья "Мастер шеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская поделилась лайфхаками, куда девать остатки от продуктов. Их подсказывает безотходная философия приготовления no waste, которая в мире набирает обороты.

О ней кулинарка написала в Инстаграм.

"На кухне часто самое ценное отправляют в помойку. Люди просто не знают, как использовать остатки от продуктов. Сегодня экспериментировать можно почти с любым продуктом. Но философия no waste требует внутренней организованности, уважительного отношения к еде и собственных средств. Не зря французы говорят, что за картофельную кожуру платишь столько же, как за всю картошку", - отметила Ольга Мартыновская.

Профессиональные лайфхаки:

1. Ароматный бульон из костей - находка для быстрого супа, соуса к стейка и настоящее спасение от похмелья.

2. Стебли петрушки, кориандра, базилика и укропа не советую использовать в большом количестве в бульоне. Но если их измельчить и добавить в салат.

3. Стволы брокколи и цветной капусты хорошо нравятся, если их поджарить тонкими слайсами в азиатском стиле. Подавать с гречневой лапшой соба. Стволы можно замариновать и добавлять в салат или гарнира.

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4. В холодильнике держать стеклянный контейнер, куда складывать остатки овощей в течение трех дней: ножки спаржи, листьев артишока, стволы брокколи и цветной капусты, стебли большого шпината, кожуру моркови. Из них готовить овощной бульон, который служит базой для основных блюд и соусов. Его заморозить небольшими порциями.

5. Можно хранить кожуру помытой картофеля. Их помазать маслом, добавить чеснок и запечь на пергаменте при температуре 200 ℃. Выйдут хрустящие чипсы.

Куриное филе - низкокалорийный продукт с которого можно приготовить сотни различных, вкусных, а главное - полезных блюд. Прекрасно сочетается с овощами, пастой и различными крупами.