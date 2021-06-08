Судья "Мастер Шеф" поделился рецептом невероятного блюда, которое поражает вкусом

Ектор Хименес-Браво показал новый способ приготовления голубцов .Фото: instagram.com

Родных легко удивить мясным рулетом с капустой. Его рецептом поделился телеведущий и судья проекту "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Об этом пишет повар в Инстаграм.

"Свой рулет называю Суперголубец. Он понравится всей семье не только вкусом, но и хорошей презентацией" - убеждает повар.

Ингредиенты:

1 качан капусты

500 г фарша

1 лук

100 г риса

1 яйцо

сметана 15%

розмарин

приготовление:

Капусту разделить на листья, отварить в подсоленном кипятке до мягкости. Оставить для охлаждения. Рис сварить.

Для начинки соединить фарш с рисом. Добавить измельченный лук, яйцо, соль, перец, сухой чеснок, паприку, тимьян. Все перемешать.

Для соуса смешать кетчуп с горчицей, медом и желтком до однородной консистенции.

Выложить капусту на пищевую пленку, сверху - начинку. Сформировать рулет и смазать соусом. Выложить на противень с пергаментом.

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Запекать 40 минут, смазать соусом, выпекать - 20 мин.

Выложить на тарелку, разрезать на порции. Украсить розмарином и подавать со сметаной.

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