Судья "Мастер Шеф" поделился рецептом невероятного блюда, которое поражает вкусом

Родных легко удивить мясным рулетом с капустой. Его рецептом поделился телеведущий и судья проекту "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.
Об этом пишет повар в Инстаграм.
"Свой рулет называю Суперголубец. Он понравится всей семье не только вкусом, но и хорошей презентацией" - убеждает повар.
Ингредиенты:
1 качан капусты
500 г фарша
1 лук
100 г риса
1 яйцо
сметана 15%
розмарин
приготовление:
Капусту разделить на листья, отварить в подсоленном кипятке до мягкости. Оставить для охлаждения. Рис сварить.
Для начинки соединить фарш с рисом. Добавить измельченный лук, яйцо, соль, перец, сухой чеснок, паприку, тимьян. Все перемешать.
Для соуса смешать кетчуп с горчицей, медом и желтком до однородной консистенции.
Выложить капусту на пищевую пленку, сверху - начинку. Сформировать рулет и смазать соусом. Выложить на противень с пергаментом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легко и вкусно: звездный шеф изложил рецепт пирогов с McDonald's
Запекать 40 минут, смазать соусом, выпекать - 20 мин.
Выложить на тарелку, разрезать на порции. Украсить розмарином и подавать со сметаной.
Победительница проекту "Мастер Шеф-2" Елизавета Глинская поделилась рецептом аппетитных блинов с клубникой и шпинатом. Изюминкой блюда стал крем шантийи, также известный как взбитые сливки.
Комментарии