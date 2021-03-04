Шоколадное печенье от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления

Кулинарный эксперт Елизавета Глинская советует попробовать шоколадное печенье в глазури - простой десерт родом из детства. Готовит с добавлением молока, пряностей, муки и яиц. Изюминкой кондитерского изделия является белая глазурь. Ею смазывают охлажденное печенье со всех сторон.

Автор: Фото: Елизавета Глинская / facebook Шоколадные пряники можно взять с собой в дорогу или дать ребенку в школу.

Ингредиенты:

Тесто:

молоко - 200 мл,

мед - 50 г,

масло - 20 г,

корица - 1 ч. л.,

имбирь - 1 ч. л.,

мускатный орех - 1/3 ч. л.,

мука - 350 г,

сахар - 200 г,

желток - 40 г,

какао-порошок - 60 г,

соль - щепотка,

пищевая сода - 7 г.

Сахарная глазурь:

белок - 60 г,

сахарная пудра - 250 г,

лимонный сок -1 ч. л.

Приготовление

Смешать молоко, пряности, мед, растопленное масло и слегка прогреть. Соединить сахар и 100 г муки. Влить молоко с пряностями и перемешать. Дать постоять несколько минут, добавить желтки. Смешать 250 г муки, пищевую соду, соль, какао-порошок.

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Добавить ½ часть сухих ингредиентов в заварной основу. Всыпать через сито оставшиеся сухие ингредиенты и замесить тесто. Раскатать в пласт толщиной сантиметр. С помощью формы вырезать пряники и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать пряники в разогретой до 180°С духовке с конвекцией 10 мин. Дать остыть. Для глазури взбить сахарную пудру, лимонный сок и белки. Смазать ею пряники со всех сторон. Подать с чаем или теплым молоком.

С 8 марта украинцы празднуют Масленицу, главным блюдом которой являются блины. Их выпекают на воде, молоке и кефире. Сдабривают различными сиропами, сметаной, вареньем, шоколадом или сахарной пудрой. Выпекают сладкие и соленые - все зависит от вкусовых предпочтений.