Сочную буженину маринуют в пряностях

Время запекания 1-1,5 часа. Фото: pexels.com

Буженина - блюдо, которое готовят из телятины или свинины. Для него подойдет любая часть: шея, окорок, лопатка. Главное правильно подобрать специи но не перепечь мясо.

Ингредиенты:

мякоть свинины - 1 кг

вода - 1 л

соль - 2 ст. л.

чеснок - 5 зубцов

лавровый лист - 2-3 шт.

перец горошком - 1 ч. л.

семян укропа и кориандра - 1 ч. л.

орегано или сушеный базилик - по 1 ч. л.

горький стручковый перец - 1 шт.

томатная паста - 1 ч. л.

масло - 1 ст. л.

паприка - 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа или орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится. В полученной смеси замариновать очищенное мясо и поставить в холодное место на сутки. Соединить томатную пасту, масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 200 ° С около 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы на мясе образовалась румяная корочка. Готовое блюдо отлично сочетается с овощами.

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