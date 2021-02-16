Сочную буженину маринуют в пряностях

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 252
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2502
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 243
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1998
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 432
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6534
Фото
Все фото
14
10
10
6
6
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Как сделать соленую карамель
Как сделать соленую карамель
Американские вафли поражают цветом
Американские вафли поражают цветом
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 252
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 450
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1998
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 432
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1035
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 11:20

Сочную буженину маринуют в пряностях

  Комментировать
Сочную буженину маринуют в пряностях
Время запекания 1-1,5 часа. Фото: pexels.com

Буженина - блюдо, которое готовят из телятины или свинины. Для него подойдет любая часть: шея, окорок, лопатка. Главное правильно подобрать специи но не перепечь мясо.

Ингредиенты:

мякоть свинины - 1 кг

вода - 1 л

соль - 2 ст. л.

чеснок - 5 зубцов

лавровый лист - 2-3 шт.

перец горошком - 1 ч. л.

семян укропа и кориандра - 1 ч. л.

орегано или сушеный базилик - по 1 ч. л.

горький стручковый перец - 1 шт.

томатная паста - 1 ч. л.

масло - 1 ст. л.

паприка - 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать соль, раздавленный чеснок, лавровый лист, перец горошком, стручковый перец, семена укропа или орегано. Влить воду, перемешать, пока соль не растворится. В полученной смеси замариновать очищенное мясо и поставить в холодное место на сутки. Соединить томатную пасту, масло и паприку. Этой смесью смазать свинину, завернуть в фольгу и запекать при 200 ° С около 1-1,5 часа. За 10 минут до готовности раскрыть фольгу, чтобы на мясе образовалась румяная корочка. Готовое блюдо отлично сочетается с овощами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами

Соус карри обожают ценители пряностей. Особенно популярен в Индии. Им подчеркивают вкус мяса и риса.

lifestyle.segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сочную буженину маринуют в пряностях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 31834
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 28521
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 24058
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 19369
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10215
Кухня
Нежную ромовую бабу поливают сиропом
Нежную ромовую бабу поливают сиропом
Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами
Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами Просмотров: 27
Раскрыли рецепт аппетитных фрикаделек с овощной подливой
Раскрыли рецепт аппетитных фрикаделек с овощной подливой Просмотров: 36
Ароматная выпечка: раскрыли топ-3 рецепта маффинов
Ароматная выпечка: раскрыли топ-3 рецепта маффинов Просмотров: 36
Раскрыли секрет приготовления индийского соуса карри
Раскрыли секрет приготовления индийского соуса карри Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
3
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 143
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть