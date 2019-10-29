Сладкое кладбище и булки-мумии Три оригинальные блюда на Хэллоуин

На Хэллоуин хочется не только пугать, но и удивлять. Такие впечатления могут быть не только костюма или яркого макияжа.
Страшное атмосферу добавляют и блюда. В этой подборке собраны вкусные десерты. Одни в форме когти ведьмы, другие булки-мумии.
Украшением праздничного стола станет сладкое кладбище.
Торт "Кладбище" на Хэллоуин
Ингредиенты:
175 г муки
25 г какао
1/2 ч. л. соды
1/2 ч. л. разрыхлителя
200 г коричневого сахара
1 яйцо
4 ст. л. молока
1 ч. Л. ванильного экстракта
65 г сливочного масла
100 г шоколада
125 мл воды
Для глазури:
75 г молочного или черного шоколада
50 мл сливок
Приготовление:
Перемешать муку, какао, разрыхлитель, соду и сахар в миске.
В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать.
Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.
Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.
Поставить в разогретую до 180 ° С духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.
Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.
Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печенье надписи "R.I.P" и "Dead".
Сделать в торте надрезы и вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.
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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин
150 г сливочного масла
100 г сахара
1 яйцо
300 г муки
1 ч.л. ванильного сахара
1/2 ч.л. разрыхлителя
100 г миндаля
100 г шоколада
100 г мороженой вишни
Приготовление:
Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром. Добавить половину муки и разрыхлителя.
Досыпать оставшуюся муку и смешать все в эластичную комок. Положить в пакет и в холодильник на полчаса.
Миндаль положить в кипящую воду на полминуты и снять пленку.
Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды.
Вишню положить на сковороду, посыпать сахаром. когда растворится, взбить блендером.
Тесто разделить на маленькие кусочки, из которых слепить пальцы. С одной стороны сделать истончение, якобы это кость. С другой стороны тесто слегка придавить "ноготь".
Готовые пальцы положить на противне печь 15 минут при 180 ° C. Достать. Полить белым шоколадом и "кровью".
Сосиски-мумии на Хэллоуин
Ингредиенты:
375 г слоеного теста
1 ст. л. муки - для раскатки
350 г сосисок
1 яйцо, слегка взбитое вилкой
4 ч. л. творога - для украшения
Приготовление:
Разогреть духовку до 200 C. Раскатать разморожен тесто до толщины 0,5 см на присыпанной мукой поверхности.
Нарезать тесто по вертикали в длинные тонкие полоски шириной около 0,5 см. Завернуть каждую сосиску в 1-2 полоски теста, чтобы создать эффект мумии. Помазать взбитым яйцом и переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекать в духовке 20 минут, пока тесто не подрумянится.
Использовать мягкий сыр для глаз, а зрачки мумий сделать из ломтей маслин.
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