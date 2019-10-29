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вторник, 29 октября 2019 23:28

Сладкое кладбище и булки-мумии Три оригинальные блюда на Хэллоуин

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На Хэллоуин хочется не только пугать, но и удивлять. Такие впечатления могут быть не только костюма или яркого макияжа.

Страшное атмосферу добавляют и блюда. В этой подборке собраны вкусные десерты. Одни в форме когти ведьмы, другие булки-мумии.

Украшением праздничного стола станет сладкое кладбище.

Торт "Кладбище" на Хэллоуин

Автор: ukr.segodnya.ua
  Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда
Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда

Ингредиенты:

175 г муки

25 г какао

1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. разрыхлителя

200 г коричневого сахара

1 яйцо

4 ст. л. молока

1 ч. Л. ванильного экстракта

65 г сливочного масла

100 г шоколада

125 мл воды

Для глазури:

75 г молочного или черного шоколада

50 мл сливок

Приготовление:

Перемешать муку, какао, разрыхлитель, соду и сахар в миске.

В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать.

Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать.

Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто.

Поставить в разогретую до 180 ° С духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить.

Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт.

Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печенье надписи "R.I.P" и "Dead".

Сделать в торте надрезы и вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.

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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин

Автор: ukr.segodnya.ua
  Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда
Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда

150 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

300 г муки

1 ч.л. ванильного сахара

1/2 ч.л. разрыхлителя

100 г миндаля

100 г шоколада

100 г мороженой вишни

Приготовление:

Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром. Добавить половину муки и разрыхлителя.

Досыпать оставшуюся муку и смешать все в эластичную комок. Положить в пакет и в холодильник на полчаса.

Миндаль положить в кипящую воду на полминуты и снять пленку.

Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды.

Вишню положить на сковороду, посыпать сахаром. когда растворится, взбить блендером.

Тесто разделить на маленькие кусочки, из которых слепить пальцы. С одной стороны сделать истончение, якобы это кость. С другой стороны тесто слегка придавить "ноготь".

Готовые пальцы положить на противне печь 15 минут при 180 ° C. Достать. Полить белым шоколадом и "кровью".

Сосиски-мумии на Хэллоуин

Автор: ukr.segodnya.ua
  Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда
Рецепты на Хэллоуин: 3 оригинальные блюда

Ингредиенты:

375 г слоеного теста

1 ст. л. муки - для раскатки

350 г сосисок

1 яйцо, слегка взбитое вилкой

4 ч. л. творога - для украшения

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 C. Раскатать разморожен тесто до толщины 0,5 см на присыпанной мукой поверхности.

Нарезать тесто по вертикали в длинные тонкие полоски шириной около 0,5 см. Завернуть каждую сосиску в 1-2 полоски теста, чтобы создать эффект мумии. Помазать взбитым яйцом и переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекать в духовке 20 минут, пока тесто не подрумянится.

Использовать мягкий сыр для глаз, а зрачки мумий сделать из ломтей маслин.

ukr.segodnya.ua
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