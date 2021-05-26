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пятница, 04 июня 2021 11:05

Сладкие пироги с Макдональдс от звездного судьи МастерШеф

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Автор: maggi.ru
  Хименес-Браво пироги с Макдональдс начиняем вишней
Хименес-Браво пироги с Макдональдс начиняем вишней

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сладкого пирога, как с Макдональдс. Его легко приготовить лакомство дома, а начинку выбирать на свой вкус.

Об этом пишет повар в Инстаграм.

Ингредиенты для начинки:

200 г вишен

2 ст. л сахарной пудры

1 ст. л крахмала

2 яблока

2 ст. л сливочного масла

50 г коричневого сахара

1 ч. л. корицы

¼ ч. л. соли

сок половины лимона

слоеное тесто

яйцо

приготовление:

Для начинки растопить сливочное масло. Добавить нарезанные куски яблоки без кожуры, сахар, лимонный сок, корицу, крахмал и соль.

Доказать это до кипения, проварить и снять с огня.

Накрыть яблочную начинку пленкой и оставить охлаждаться.

Для вишневой начинки смешать вишню, сахарную пудру, сахар и крахмал. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть вишневую начинку пленкой и охладить.

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Слоеное тесто немного раскатать, разрезать на прямоугольники. Половину помазать яйцом и выложить начинку. Другой половиной нарезанного теста без яйца накрыть пирожок и защипать вилкой края.

Обжарить пирожки до золотистой корочки и посыпать сахаром.

Кулинарная експертка и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из сыра, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.

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04
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