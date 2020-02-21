Скрябину могут дать звание народного артиста посмертно

Закон могут изменить ради Кузьмы. Фото: MoeMisto.ua

Верховная Рада поддержала инициативу депутата от "Слуги народа" Павла Мельника о присвоении украинскому певцу Кузьме Скрябину звания народного артиста посмертно.

За соответствующее решение проголосовали 260 депутатов, сообщает "Громадське".

Президенту Украины предлагается внести изменения в указ, что позволит предоставлять почетные звания посмертно.

"Есть значительное количество случаев, когда при жизни выдающиеся деятели Украины не были удостоены такой государственной награды", - заявил Мельник.

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Певец Кузьма Скрябин (настоящее имя Андрей Кузьменко) погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе в Днепропетровской обл. Ему было 46 лет.

В пятую годовщину смерти музыканта Кузьмы Скрябина устроили автопробег. Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта в с. Лозоватка Криворожского р-на Днепропетровской обл.