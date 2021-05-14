Самая дорогая бутылка виски продана более чем за $50 тыс: интересные факты о напитке

Крупнейшим в мире производителем и потребителем виски, является Индия. Фото: Prem Pal Singh from Pexels

Ежегодно в третью субботу мая отмечается Всемирный день виски. В этом году дата пришлась на 15 мая.

Веками относительно происхождения алкогольного напитка не утихают споры между Ирландией и Шотландией. Холодные скалистые острова этих стран небогатые фруктами и виноградом. Поэтому первый виски делали на основе ячменя. Каждый из народов приписывает появление "живой воды" себе.

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Первые утверждают, что виски подарил их народу святой Патрик - покровитель Ирландии. Только вступив в Изумрудный остров - так называют свою землю сами ирландцы, Патрик стал одновременно вершить три богоугодных дела: занялся изготовлением "святой воды", обращением в настоящую религию язычников и изгнанием из страны ядовитых змей

В то же время шотландцы говорят, что способ перегонки - дистилляцию, они переняли от миссионеров. Только виноградное вино заменили ячменным пивом.

Интересные факты:

- Закрытая бутылка виски может храниться более 100 лет.

- Крупнейшим в мире производителем и потребителем виски, является Индия.

- Существует специальная биржа для торговли виски - World Whisky Index.

- Во Франции продается за месяц больше виски, чем коньяка - за год.

- Самым дорогим виски считается "The Macallan" 1926 года. В 2006 году бутылку такого виски продали на аукционе Christie's за 54 000 долларов США.

17 января 1920-го в США начал действовать закон, запрещающий производство, продаж и перевозку алкоголя. Его ввели 18-й поправкой к конституции и отменили через 13 лет, когда контрабанда и сбыт спиртного привели к расцвету организованной преступности, а страна попала в глубокий кризис.