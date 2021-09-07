С водкой или шампанским: раскрыли оригинальные рецепты кофейных коктейлей

Кофейные коктейли особенно популярны осенью. Ведь не только согревают, но и бодрят. При этом не требуют сложного процесса приготовления и большого количества ингредиентов. Все быстро, просто и вкусно.
Энерджайзер
Ингредиенты:
молотый кофе - 2 ч. л.;
вода - 100 мл;
лед - по вкусу;
сахар - 1 ст. л.;
коньяк - 50 мл
кока-кола - 50 мл
сливки - 1 ч. л.
Приготовление:
Залить кофе кипятком. Настоять и охладить до комнатной температуры. На дно бокала выложить три кубика льда. Залить коньяком и кока-колой. Добавить сливки и процеженный кофе - смешать.
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Боулинг в ТУ-154
Ингредиенты:
сгущенное молоко - 15 мл
водка - 15 мл
растворимый кофе - 5 г.
Приготовление:
Смешать сгущенное молоко с растворимым кофе. Полученную смесь вылить в стакан для подачи напитка. Сверху влить водку. Сформировать слои чайной ложкой, чтобы не смешались.
Свадебный
Ингредиенты:
растворимый кофе - 2 ч. л.;
вода - 50 мл
сахар - 10 г
лед - по вкусу;
шампанское - 100 мл;
Приготовление:
Залить кофе водой. Добавить сахар и смешать до однородности. Охладить напиток и совместить с двумя кубиками льда. Влить шампанское. Полученный напиток подать в бокале с трубочкой.
Кофе лучше покупать в ростериях. Там воочию можно увидеть процесс приготовления напитка и выбрать зерно. От его вида и уровня обжарки зависит вкус. Определить качество кофе можно и по аромату. В арабике присутствуют нотки темного шоколада и ореха. Робуста имеет более едкий, выраженный аромат, похожий на темные маслины. Во время приготовления напитка важно все, даже вода. Решающим является человеческий фактор - от рук бариста зависит 50% успеха.
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