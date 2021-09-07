С водкой или шампанским: раскрыли оригинальные рецепты кофейных коктейлей

Кофейные коктейли особенно популярны осенью. Ведь не только согревают, но и бодрят. При этом не требуют сложного процесса приготовления и большого количества ингредиентов. Все быстро, просто и вкусно.

Автор: coffee cocktail Кофейный коктейль заряжает энергией на целый день.

Энерджайзер

Ингредиенты:

молотый кофе - 2 ч. л.;

вода - 100 мл;

лед - по вкусу;

сахар - 1 ст. л.;

коньяк - 50 мл

кока-кола - 50 мл

сливки - 1 ч. л.

Приготовление:

Залить кофе кипятком. Настоять и охладить до комнатной температуры. На дно бокала выложить три кубика льда. Залить коньяком и кока-колой. Добавить сливки и процеженный кофе - смешать.

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Боулинг в ТУ-154

Ингредиенты:

сгущенное молоко - 15 мл

водка - 15 мл

растворимый кофе - 5 г.

Приготовление:

Смешать сгущенное молоко с растворимым кофе. Полученную смесь вылить в стакан для подачи напитка. Сверху влить водку. Сформировать слои чайной ложкой, чтобы не смешались.

Свадебный

Ингредиенты:

растворимый кофе - 2 ч. л.;

вода - 50 мл

сахар - 10 г

лед - по вкусу;

шампанское - 100 мл;

Приготовление:

Залить кофе водой. Добавить сахар и смешать до однородности. Охладить напиток и совместить с двумя кубиками льда. Влить шампанское. Полученный напиток подать в бокале с трубочкой.

Кофе лучше покупать в ростериях. Там воочию можно увидеть процесс приготовления напитка и выбрать зерно. От его вида и уровня обжарки зависит вкус. Определить качество кофе можно и по аромату. В арабике присутствуют нотки темного шоколада и ореха. Робуста имеет более едкий, выраженный аромат, похожий на темные маслины. Во время приготовления напитка важно все, даже вода. Решающим является человеческий фактор - от рук бариста зависит 50% успеха.