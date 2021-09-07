С водкой или шампанским: раскрыли оригинальные рецепты кофейных коктейлей

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 702
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 216
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 135
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 558
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 540
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 774
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1233
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
35
5
30
6
8
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Подача впечатляет. Показали похожую на произведение искусства еду
Подача впечатляет. Показали похожую на произведение искусства еду
Маковые лепешки пекут на Маковея рецепт для ленивых
Маковые лепешки пекут на Маковея рецепт для ленивых
Видео
Все видео
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Теща даже кости съела. Рецепт свиных ребрышек от Клопотенко
Теща даже кости съела. Рецепт свиных ребрышек от Клопотенко
Глинская поделилась рецептом аппетитной курицы в апельсиновом соусе
Глинская поделилась рецептом аппетитной курицы в апельсиновом соусе
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1341
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1197
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
06 сентября 2021
Просмотров: 648
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 02:28

С водкой или шампанским: раскрыли оригинальные рецепты кофейных коктейлей

  Комментировать

Кофейные коктейли особенно популярны осенью. Ведь не только согревают, но и бодрят. При этом не требуют сложного процесса приготовления и большого количества ингредиентов. Все быстро, просто и вкусно.

Автор: coffee cocktail
  Кофейный коктейль заряжает энергией на целый день.
Кофейный коктейль заряжает энергией на целый день.

Энерджайзер

Ингредиенты:

молотый кофе - 2 ч. л.;

вода - 100 мл;

лед - по вкусу;

сахар - 1 ст. л.;

коньяк - 50 мл

кока-кола - 50 мл

сливки - 1 ч. л.

Приготовление:

Залить кофе кипятком. Настоять и охладить до комнатной температуры. На дно бокала выложить три кубика льда. Залить коньяком и кока-колой. Добавить сливки и процеженный кофе - смешать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога

Боулинг в ТУ-154

Ингредиенты:

сгущенное молоко - 15 мл

водка - 15 мл

растворимый кофе - 5 г.

Приготовление:

Смешать сгущенное молоко с растворимым кофе. Полученную смесь вылить в стакан для подачи напитка. Сверху влить водку. Сформировать слои чайной ложкой, чтобы не смешались.

Свадебный

Ингредиенты:

растворимый кофе - 2 ч. л.;

вода - 50 мл

сахар - 10 г

лед - по вкусу;

шампанское - 100 мл;

Приготовление:

Залить кофе водой. Добавить сахар и смешать до однородности. Охладить напиток и совместить с двумя кубиками льда. Влить шампанское. Полученный напиток подать в бокале с трубочкой.

Кофе лучше покупать в ростериях. Там воочию можно увидеть процесс приготовления напитка и выбрать зерно. От его вида и уровня обжарки зависит вкус. Определить качество кофе можно и по аромату. В арабике присутствуют нотки темного шоколада и ореха. Робуста имеет более едкий, выраженный аромат, похожий на темные маслины. Во время приготовления напитка важно все, даже вода. Решающим является человеческий фактор - от рук бариста зависит 50% успеха.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С водкой или шампанским: раскрыли оригинальные рецепты кофейных коктейлей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Пленных продали в гладиаторские школы

Как сборная Чехии разгромила Украину

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 10297
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 5265
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3924
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3556
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3447
Кухня
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль
35
 Просмотров: 1863
Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога
Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога Просмотров: 72
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
 Просмотров: 243
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
Показали рисовые фигурки, которые поражают формой
5
 Просмотров: 261
Белорусская кухня: чем удивляет туристов и что едят местные
Белорусская кухня: чем удивляет туристов и что едят местные
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
4
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
Голосов: 90
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть