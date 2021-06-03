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пятница, 04 июня 2021 02:28

С водкой или ромом: назвали три рецепта алкогольного мороженого

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В летнюю жару, как никогда хочется полакомиться аппетитным мороженым. Такой десерт не только дарит свежесть и охлаждает, но и способствует улучшению настроения. Особенно, если к нему добавить несколько ложек рома, водки или джина.

Клубничное мороженое с водкой

Автор: Micheile @visualstories.nl: Pexels
  Готовый десерт украшают свежей клубникой.
Готовый десерт украшают свежей клубникой.

Ингредиенты:

клубника - 450 г

сахар - 130 г

водка - 2 чайные ложки

натуральный несладкий йогурт - 140 г

лимонный сок - чайная ложка

Приготовление:

Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь и перемешать. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. В блендере взбить в пюре клубнику вместе с йогуртом и лимонным соком до однородности. По желанию массу можно процедить, чтобы удалить семена от клубники, но это не обязательно. Охладить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. Заморозить пюре в мороженицы, следуя инструкциям производителя. Если устройства для изготовления мороженого нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Мороженое с ромом и мятой

Автор: Alisha Mishra: Pexels
  Подать с листьями свежей мяты.
Подать с листьями свежей мяты.

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Ингредиенты:

ром - 100 мл

мята - 5-10 листочков

сахар - 3-4 ст. л .

малина, ежевика или другие ягоды - 200 г

цедра одного лайма

Приготовление:

Измельчить ягоды в блендере, предварительно добавив к ним сахар. В чашке с водой заварить мятные листочки и приготовить концентрированный отвар. Смешать измельченные ягоды, отвар, лаймовый мякоть и ром. Разлить жидкое алкогольное мороженое в формочки и отправить в морозилку на 3-4 часа.

Мороженое с джином и ягодами

Автор: Micheile @visualstories.nl: Pexels
  Время приготовления три часа.
Время приготовления три часа.

Ингредиенты:

джин - 3 ст. л.

малина, клубника или другие ягоды - 150 г

сахар - 2 ст. л.

бальзамический уксус - 1 ст. л.

Приготовление:

Смешать малину с сахаром. Довести до однородной консистенции в блендере. На низ формы выложить пюре, сверху - джин и поставить в морозильную камеру на три часа.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом необычного торта, который под силу даже кулинарам начинающим. Его готовят из печенья OREO и мороженого.

Автор: Влада Москвитис
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