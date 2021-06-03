С водкой или ромом: назвали три рецепта алкогольного мороженого

В летнюю жару, как никогда хочется полакомиться аппетитным мороженым. Такой десерт не только дарит свежесть и охлаждает, но и способствует улучшению настроения. Особенно, если к нему добавить несколько ложек рома, водки или джина.
Клубничное мороженое с водкой
Ингредиенты:
клубника - 450 г
сахар - 130 г
водка - 2 чайные ложки
натуральный несладкий йогурт - 140 г
лимонный сок - чайная ложка
Приготовление:
Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь и перемешать. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. В блендере взбить в пюре клубнику вместе с йогуртом и лимонным соком до однородности. По желанию массу можно процедить, чтобы удалить семена от клубники, но это не обязательно. Охладить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. Заморозить пюре в мороженицы, следуя инструкциям производителя. Если устройства для изготовления мороженого нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.
Мороженое с ромом и мятой
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Ингредиенты:
ром - 100 мл
мята - 5-10 листочков
сахар - 3-4 ст. л .
малина, ежевика или другие ягоды - 200 г
цедра одного лайма
Приготовление:
Измельчить ягоды в блендере, предварительно добавив к ним сахар. В чашке с водой заварить мятные листочки и приготовить концентрированный отвар. Смешать измельченные ягоды, отвар, лаймовый мякоть и ром. Разлить жидкое алкогольное мороженое в формочки и отправить в морозилку на 3-4 часа.
Мороженое с джином и ягодами
Ингредиенты:
джин - 3 ст. л.
малина, клубника или другие ягоды - 150 г
сахар - 2 ст. л.
бальзамический уксус - 1 ст. л.
Приготовление:
Смешать малину с сахаром. Довести до однородной консистенции в блендере. На низ формы выложить пюре, сверху - джин и поставить в морозильную камеру на три часа.
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