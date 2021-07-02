С креветками, лососем или курицей: как приготовить популярный салат

"Цезарь" - популярное блюдо североамериканской кухни. Традиционно готовят с гренками, яйцами, листьями салата, курицей и соусом. Не смотря на популярность рецепта, вкус не прекращают совершенствовать по сей день. Курицу заменяют рыбой и морепродуктами. Благодаря этому салат приобретает новый вкус.
Классический "Цезарь"
Ингредиенты:
салата романо - 1 шт.
пармезан - 100 г
куриное филе - 2 шт.
соль, молотый черный перец - по вкусу
Для заправки:
филе анчоуса - 4 шт.
яйцо - 1 шт.
дижонская горчица - 2 ст. л.
белый винный уксус - 1 ст. л.
вустерский соус - 1 ч. л.
соль - 1/2 ч. л.
перец - щепотка
подсолнечное масло - 150 мл
оливковое масло - 100 мл
Для крутонов:
чиабатта - 1 шт.
масло - 50 мл
чеснок - 1 зуб.
соль - по вкусу
Приготовление:
Куриное филе запечь в духовке и нарезать тонкими полосками. Для заправки смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Для сухариков чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальные сыра натереть крупными лепестками. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками. Собрать салат, полить заправкой, украсить по вкусу.
"Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
креветки - 100 г
салат Айсберг - 50 г
сыр пармезан тертый - 20 г
хлеб белый подсушенный - 60 г
соус "Цезарь" - 15 мл
оливковое масло - 15 мл
соль - по вкусу
лимонный фреш - 5 мл
Приготовление:
Очищенные листья салата порвать руками на средние кусочки и приправить соусом. Выложить на тарелку и посыпать тертым пармезаном. Сверху выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.
Салат "Цезарь" с лососем
Ингредиенты:
салат айсберг - по вкусу
слабосоленая лосось - 80 г
помидоры черри - 3 шт.
чесночные сухарики из белого хлеба - 30 г
тертый пармезан - 40 г
салатная заправка "Цезарь" - 1 шт.
Приготовление:
Салатные листья порвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками, помидоры - на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.
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