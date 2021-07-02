С креветками, лососем или курицей: как приготовить популярный салат

Первооткрывателем блюда стал повар Цезарь Кардини из Италии. Фото: alleksana from Pexels

"Цезарь" - популярное блюдо североамериканской кухни. Традиционно готовят с гренками, яйцами, листьями салата, курицей и соусом. Не смотря на популярность рецепта, вкус не прекращают совершенствовать по сей день. Курицу заменяют рыбой и морепродуктами. Благодаря этому салат приобретает новый вкус.

Классический "Цезарь"

Ингредиенты:

салата романо - 1 шт.

пармезан - 100 г

куриное филе - 2 шт.

соль, молотый черный перец - по вкусу

Для заправки:

филе анчоуса - 4 шт.

яйцо - 1 шт.

дижонская горчица - 2 ст. л.

белый винный уксус - 1 ст. л.

вустерский соус - 1 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

перец - щепотка

подсолнечное масло - 150 мл

оливковое масло - 100 мл

Для крутонов:

чиабатта - 1 шт.

масло - 50 мл

чеснок - 1 зуб.

соль - по вкусу

Приготовление:

Куриное филе запечь в духовке и нарезать тонкими полосками. Для заправки смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Для сухариков чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальные сыра натереть крупными лепестками. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками. Собрать салат, полить заправкой, украсить по вкусу.

"Цезарь" с креветками

Ингредиенты:

креветки - 100 г

салат Айсберг - 50 г

сыр пармезан тертый - 20 г

хлеб белый подсушенный - 60 г

соус "Цезарь" - 15 мл

оливковое масло - 15 мл

соль - по вкусу

лимонный фреш - 5 мл

Приготовление:

Очищенные листья салата порвать руками на средние кусочки и приправить соусом. Выложить на тарелку и посыпать тертым пармезаном. Сверху выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

Салат "Цезарь" с лососем

Ингредиенты:

салат айсберг - по вкусу

слабосоленая лосось - 80 г

помидоры черри - 3 шт.

чесночные сухарики из белого хлеба - 30 г

тертый пармезан - 40 г

салатная заправка "Цезарь" - 1 шт.

Приготовление:

Салатные листья порвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками, помидоры - на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.

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