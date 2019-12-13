Руслан Сеничкин печет медовую калиту

На Андрея девушки традиционно пекли калиту. Должно быть обязательно круглая. Чтобы выпечка была покрыта сладкой корочкой, смазывает медом.
Об этом рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с" 1 + 1 ".
Ингредиенты:
2 яйца
5 ст. л. сахара
1 ст. л. соды
2 ст. л. уксуса
400 г муки
1 стакан молока
2 ст. л. меда
30 г растопленного масла
50 г орехов
30 г мака
Приготовление:
В чашу блендера разбить яйца и насыпать сахара. Взбить до растворения. Отдельно смешать соду и уксус.
"Эта смесь заменяет разрыхлитель. От реакции соды с уксусом выделяется углекислый газ, поднимает выпечку", - уточняет ведущий.
Добавить гашеную соду к взбитых яиц. Насыпать муки и перемешать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сырная тарелка: 15 идей изысканной подачи
Тонкой струйкой налить молока. Поочередно добавить меда, растопленного масла. орехи, мак и щепотку корицы.
Прогреть духовку до 180 ° C. Помазать противень маслом, посередине поставить металлическое кольцо, чтобы в Калите был отверстие. Вокруг выкласть тесто и поставить в духовку на 40 мин.
Пока Калита горячая, помазать ее медом. Поочередно полосами посыпать маком и молотыми орехами.
Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Их можно сделать любых форм и цветов.
Как приготовить печенье и глазурь к нему - далее в статье.
Комментарии