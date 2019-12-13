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пятница, 13 декабря 2019 11:20

Руслан Сеничкин печет медовую калиту

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На Андрея девушки традиционно пекли калиту. Должно быть обязательно круглая. Чтобы выпечка была покрыта сладкой корочкой, смазывает медом.

Об этом рассказывает Руслан Сеничкин, ведущий программы "Завтрак с" 1 + 1 ".

Автор: Фото предоставлено Руслан Сеничкин
  Руслан Сеничкин калиту делает в форме солнца
Руслан Сеничкин калиту делает в форме солнца

Ингредиенты:

2 яйца

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соды

2 ст. л. уксуса

400 г муки

1 стакан молока

2 ст. л. меда

30 г растопленного масла

50 г орехов

30 г мака

Приготовление:

В чашу блендера разбить яйца и насыпать сахара. Взбить до растворения. Отдельно смешать соду и уксус.

"Эта смесь заменяет разрыхлитель. От реакции соды с уксусом выделяется углекислый газ, поднимает выпечку", - уточняет ведущий.

Добавить гашеную соду к взбитых яиц. Насыпать муки и перемешать.

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Тонкой струйкой налить молока. Поочередно добавить меда, растопленного масла. орехи, мак и щепотку корицы.

Прогреть духовку до 180 ° C. Помазать противень маслом, посередине поставить металлическое кольцо, чтобы в Калите был отверстие. Вокруг выкласть тесто и поставить в духовку на 40 мин.

Пока Калита горячая, помазать ее медом. Поочередно полосами посыпать маком и молотыми орехами.

Новогоднее печенье может стать подарком или елочными игрушками. Их можно сделать любых форм и цветов.

Как приготовить печенье и глазурь к нему - далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
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