Рецепты домашних лимонадов, которые поражают вкусом

Кто не любит полакомиться прохладным, освежающим лимонадом, особенно в летнюю жару. Такой напиток утоляет жажду и придает сил. К тому же легкий в приготовлении и не требует дорогих ингредиентов. Существует много рецептов. К напитку добавляют цитрусовые, различные ягоды, травы и фрукты. Все зависит от вкусовых предпочтений.
Лимонад с цитрусовыми
Ингредиенты:
лимон - 4 шт.
лайм - 4 шт.
апельсин - 3 шт.
сахар - 600 г
вода - 3,5 л
Приготовление:
Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Проварить фрукты с водой и сахаром - нужно сначала довести до кипения, а затем настоять на огне еще несколько минут. Дать остыть, после чего поставить в холодильник. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых в бокалах.
Клубничный лимонад
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Ингредиенты:
клубника - 100г
лимон - 2 шт.
вода - 1 ст.
сахар - 1-2 ст. л.
лед - по вкусу
Приготовление:
Лимоны обдать кипятком и срезать кожуру, удалив белую мякоть, она будет горчить. Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться три часа. С лимонов выжать сок. Клубнику измельчить в блендере. Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.
Вишневый лимонад с мятой
Ингредиенты:
вода - 1,5 л.
сахар - 6 ст. л.
мята - 6 листьев
вишня - 200 г
Приготовление:
В кастрюлю налить воду, добавить сахар и мяту. Поставить на плиту и довести до кипения. Помыть вишни, и удалить косточки. Половину добавить в мятный сироп и варить три минуты. Снять с плиты, остудить. Лимон ошпарить кипятком, промыть, разрезать на две половинки. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной части лимона выжать сок. Отправить кастрюлю в холодильник на два часа. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.
Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини обожали этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах. В классическом варианте готовится из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.
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