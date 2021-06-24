Рецепты домашних лимонадов, которые поражают вкусом

Кто не любит полакомиться прохладным, освежающим лимонадом, особенно в летнюю жару. Такой напиток утоляет жажду и придает сил. К тому же легкий в приготовлении и не требует дорогих ингредиентов. Существует много рецептов. К напитку добавляют цитрусовые, различные ягоды, травы и фрукты. Все зависит от вкусовых предпочтений.

Лимонад с цитрусовыми

Автор: ROMAN ODINTSOV: Pexels Лед добавляют по вкусу.

Ингредиенты:

лимон - 4 шт.

лайм - 4 шт.

апельсин - 3 шт.

сахар - 600 г

вода - 3,5 л

Приготовление:

Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Проварить фрукты с водой и сахаром - нужно сначала довести до кипения, а затем настоять на огне еще несколько минут. Дать остыть, после чего поставить в холодильник. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых в бокалах.

Клубничный лимонад

Автор: ROMAN ODINTSOV: Pexels Готовый напиток украшают мятой.

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Ингредиенты:

клубника - 100г

лимон - 2 шт.

вода - 1 ст.

сахар - 1-2 ст. л.

лед - по вкусу

Приготовление:

Лимоны обдать кипятком и срезать кожуру, удалив белую мякоть, она будет горчить. Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться три часа. С лимонов выжать сок. Клубнику измельчить в блендере. Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.

Вишневый лимонад с мятой

Автор: Geraud pfeiffer: Pexels Вишневый лимонад отдает кислинкой.

Ингредиенты:

вода - 1,5 л.

сахар - 6 ст. л.

мята - 6 листьев

вишня - 200 г

Приготовление:

В кастрюлю налить воду, добавить сахар и мяту. Поставить на плиту и довести до кипения. Помыть вишни, и удалить косточки. Половину добавить в мятный сироп и варить три минуты. Снять с плиты, остудить. Лимон ошпарить кипятком, промыть, разрезать на две половинки. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной части лимона выжать сок. Отправить кастрюлю в холодильник на два часа. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Свою славу коктейль "Космполитен" получил благодаря сериалу "Секс и город". Главные героини обожали этот напиток, поэтому часто заказывали в ресторанах. В классическом варианте готовится из водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Чтобы вкус был более экзотическим рекомендуют добавить клюквенную водку.