Пряное какао отлично согревает в морозный день

Готовый напиток настоять под крышкой в ​​течение нескольких минут. Фото: Jill Wellington from Pexels

У большинства из нас какао ассоциируется с детством и является любимым зимним лакомством. Оказывается, напиток не только вкусный, но и полезный.

Диетологи утверждают, какао стимулирует умственную деятельность и является своеобразным антидепрессантом - способствует хорошему настроению.

Ингредиенты:

какао-порошок - 1 ст. л.

молоко - 0, 5 л.

сахар - 1 ст. л.

корица - щепотка

маршмеллоу - по вкусу

Приготовление:

Молоко довести до кипения. Всыпать какао, корицу, сахар и мешать до тех пор, пока комочки не исчезнут. Варить в течение 5 минут. Готовый напиток настоять под крышкой в ​​течение нескольких минут. Украсить маршмеллоу.

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Рецептов приготовления морса много, и каждая хозяйка его делает по своему: с медом, имбирем, медом, ванилью, корицей. Кроме согрева, этот напиток является прекрасным профилактическим средством от многих недугов.