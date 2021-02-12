Пряное какао отлично согревает в морозный день

У большинства из нас какао ассоциируется с детством и является любимым зимним лакомством. Оказывается, напиток не только вкусный, но и полезный.
Диетологи утверждают, какао стимулирует умственную деятельность и является своеобразным антидепрессантом - способствует хорошему настроению.
Ингредиенты:
какао-порошок - 1 ст. л.
молоко - 0, 5 л.
сахар - 1 ст. л.
корица - щепотка
маршмеллоу - по вкусу
Приготовление:
Молоко довести до кипения. Всыпать какао, корицу, сахар и мешать до тех пор, пока комочки не исчезнут. Варить в течение 5 минут. Готовый напиток настоять под крышкой в течение нескольких минут. Украсить маршмеллоу.
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Рецептов приготовления морса много, и каждая хозяйка его делает по своему: с медом, имбирем, медом, ванилью, корицей. Кроме согрева, этот напиток является прекрасным профилактическим средством от многих недугов.
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